駐敘使館建築被炸 伊朗誓報復以國 「聖城旅」高級指揮官等7人喪命 以哈戰爭升級風險增

敘利亞國防部稱，當地時間周一下午約5時，從戈蘭高地起飛的以軍戰機向敘利亞發射導彈，襲擊位於大馬士革西部邁宰區（Mezzeh）的伊朗領事部門建築，摧毁整座大樓，造成樓內所有人傷亡。伊朗大使阿克巴里（Hossein Akbari）表示，領事大樓遭兩架F-35戰機發射6枚導彈襲擊，遇難者中有多名駐敘的伊朗軍事顧問。總部位於英國的敘利亞人權觀察組織表示，襲擊中有11人死亡，包括8名伊朗人、兩名敘利亞人和一名黎巴嫩人，全是戰鬥人員。伊朗稱，7名喪生伊朗軍官包括聖城旅63歲高級指揮官扎赫迪（Mohamad Reza Zahedi）、其副手拉希米（Mohammad Hadi Haj Rahimi）及負責聖城旅在中東地區軍事行動的將領阿拉希（Hossein Aman Allahi）。

扎赫迪是自2020年1月聖城旅指揮官蘇萊曼尼在伊拉克首都巴格達被炸死以來，被殺的最高級伊朗軍官。他負責監督和指揮聖城旅在敘利亞和黎巴嫩的秘密軍事行動，並向真主黨轉移武器。

《紐約時報》引述兩名伊朗革命衛隊成員稱，以軍周一的目標是伊朗情報官員與巴勒斯坦武裝分子秘密會議，與會者包括獲伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（簡稱傑哈德）領導人。伊朗大使館新聞處一名工作人員向新華社表示，襲擊發生時，包括多名伊朗軍事顧問在內的受邀人員正在大樓準備參加開齋宴。

伊朗稱駐敘外交機構 以稱合法打擊目標

以色列與伊朗對被炸的建築有不同描述。伊朗聲稱是其駐敘利亞外交機構一部分，被炸建築頂層是伊朗大使官邸，但以色列稱該建築為伊朗革命衛隊使用，是合法打擊的軍事目標。以軍發言人哈加里說：「這不是領事館或大使館，這是聖城旅偽裝成民用的軍事建築。」

伊朗外交部發言人卡納尼斥責襲擊領事建築，是公然違反國際法規。卡納尼警告以色列要承擔後果，「伊朗保留採取對等行動的權利，並將決定如何回應和懲罰侵略者」。伊朗已傳召瑞士駐德黑蘭大使，要求對方向美國傳話，指美國應為盟友以色列的行為負責。美國國務院表示對任何可能令衝突擴大發展感憂慮。

以伊「影子戰」 德黑蘭反擊板斧惹關注

去年以哈戰爭爆發後，以色列對敘境內目標的襲擊更加頻繁，今次也是以伊多年來「影子戰爭」中最致命的襲擊之一。國際危機組織伊朗項目主任瓦埃茲認為，針對外交設施等同針對本土，若德黑蘭不報復，就會削弱其在敘的軍事存在，但若反擊就會落入以色列設下的「陷阱」，直接捲入戰爭。

美國新聞網站Long War Journal總編輯羅焦估計，伊朗可能會攻擊海外以色列人作回應，也可能利用其相關民兵組織，例如真主黨、胡塞武裝及伊拉克和敘利亞武裝分子，打擊以色列境內的目標。曾任以色列總理反恐顧問的中東媒體研究所（MEMRI）創辦人卡蒙認為，伊朗最高領袖哈梅內伊此時不需要，也沒準備好與以色列展開全面戰爭。

（紐約時報/BBC/霍士新聞/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）