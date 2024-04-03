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美英簽AI雙邊協議 合作評估風險

【明報專訊】英國《金融時報》報道，美國和英國周一（1日）簽署了一項人工智能（AI）協議，令兩國成為首批就如何測試和評估新興AI模型風險正式合作的國家。

全球首見相關安排

英國科技大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一在美國首都華盛頓簽署協議，列出了兩國政府將如何在AI安全方面彙集技術知識、資訊和人才。該協議允許英國去年11月成立的AI安全研究所（AI Safety Institute）以及尚未開展工作的美國同等機構互相借調研究人員，以便交流專業知識。這些機構還將共同研究如何獨立評估由OpenAI和Google等公司構建的私人AI模型。《金融時報》報道，這種合作模式是參照目前英國政府通訊總部（GCHQ）和美國國家安全局（NSA）之間的伙伴關係，兩者在兩國情報和安全事項上緊密合作。

今次是全球首見有關AI安全的雙邊安排。唐萃蘭向《金融時報》說：「未來一年我們真的必須加快行動，因為可能會顛覆業界的下一代（AI）模型將會面世，而我們並未知道它們的能力。」她指出，由於目前大部分先進AI公司都落戶美國，美國政府的專業對了解AI風險和要企業遵守承諾十分重要。雷蒙多則表示，美英合作表明兩國積極應對AI帶來的風險，亦有利雙方加強了解AI系統、作更多評估和發出更嚴謹的指引。

（金融時報）

相關字詞﹕英美關係 人工智能（AI）

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