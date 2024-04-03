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無痕瀏覽非無痕 Google提和解方案

【明報專訊】美國科技巨擘Google被控偷偷在用戶使用Chrome瀏覽器的「無痕」模式時，繼續追蹤相關用戶的上網資料，在加州被告上法庭。Google周一（1日）同意銷毁數以十億計的相關資料紀錄，換取庭外和解。Google發言人重申公司仍認為相關訴訟缺乏依據，但很高興能解決問題。

這宗集體訴訟案始於2020年，涵蓋數以百萬計從2016年6月1日開始使用「無痕」模式上網的Google用戶。原告用戶稱，使用「無痕」模式上網就是希望能加強私隱，但是Google卻誤導用戶，令用戶在不知情下被得知上網細節，例如有哪些朋友、喜歡什麼食物、有什麼嗜好、有何購物習慣，以及他們在網上搜尋哪些「最私密、可能難以啟齒的東西」，Google因此成了一個「不負責任的資訊寶庫」。

待加州法官批准 不涉賠款

根據和解協議，Google將更新公告，說明它在「無痕」模式時蒐集哪些資料，Google也將讓「無痕」模式用戶阻擋第3方Cookies（追蹤使用者瀏覽活動的小型文字檔），為期5年。Google發言人卡斯塔尼達（Jose Castaneda）說，公司仍認為這宗訴訟缺乏依據，但很高興能解決，「我們從未在用戶使用無痕模式時將資料與他們聯繫起來……我們樂於刪除舊的技術資料，這些資料從未與個人相關聯，也從未用於任何形式的個人化」。

和解條款周一提交到加州奧克蘭聯邦地區法院，並要得到法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）同意才會生效。Google不會支付賠償金，但用戶可用個人名義提告並索償。

（路透社/法新社/華爾街日報）

相關字詞﹕庭外和解 上網 瀏覽器 無痕模式

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