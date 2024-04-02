韓總統提對話條件 罷工醫協未放軟

尹錫悅重申勢增醫學額

尹錫悅昨晨道：「作為總統，我很遺憾未能及時解決大眾的不便。」他矢言要達成醫療改革，而政府擬一年增2000個醫科學額，是解決全國人口老化底下醫生不足問題的「最低要求」。不過他說醫生若提出「更為適當、合理的解決辦法」，能就醫學額提出「具確實科學根據的統一方案」，政府樂意探討。

反對政策的醫生質疑政府毫無根據下要明年一下增加65%醫學額，卻無配合培訓醫生及加強基本醫療服務的具體計劃。全國九成資淺醫生（實習醫生、住院醫生）由2月20日辭職離開醫療崗位以示抗議以來這6周，導致醫療混亂，病患者積壓，許多手術需押後或取消。支撐醫療服務的醫科教授亦由昨天開始按章工作，每周縮減工時至不出52個小時，進一步衝擊急症服務；五大醫院之一的首爾峨山醫院急症室昨晨連腦出血病人都無力接收。私家診所醫生也由昨起每周工作限40小時，周末假日休診。

下周國會選舉 在野黨民調暫領先

韓國下周三將舉行國會選舉。社會傾向支持政府增加醫生和醫療改革計劃，但不滿政府平息工潮能力，正損害尹錫悅的支持度。民調機構Realmeter昨發表民調，尹錫悅支持率連續5周下跌，由41.9%降至36.3%；負面評價其施政增至60.7%。執政國民力量黨的支持率稍跌至35.4%，落後最大在野共同民主黨7.7個百分點。

（韓聯社/首爾經濟）