憂大選年助長假資訊 OpenAI緩推語音生成

15秒錄音即可合成人聲

OpenAI在2022年底已開始研究這款語音模仿軟件，初始版本用於生成式AI聊天機械人ChatGPT內建的文字轉語音功能，到去年底開始跟小部分可信賴合作伙伴展開測試，以了解軟件潛在用途。OpenAI稱，希望待社會增強抵禦力，以應對愈來愈有說服力的生成模型帶來的挑戰時，才向公眾發布Voice Engine這類AI語音生成工具。

在網誌中，OpenAI發布一些合作伙伴應用成果，如教育科技公司Age of Learning用它產生劇本配音；AI影片生成程式HeyGen讓用戶製作錄音內容的不同語言翻譯版本，同時保留原本說話者口音及聲線。美國羅得島的諾曼普林斯神經科學研究所更利用軟件，用一段質素不佳、來自一名年輕女子在學校演講的錄音，為她「恢復」因血管腦腫瘤而失去的聲音。此外，Voice Engine能應用於為孩童朗讀故事、企業產品介紹等各種場景。

生成音訊涵標示 來源可追蹤

經Voice Engine產生的音訊都會帶有標示，讓其他機構能追蹤音訊生成的來源，OpenAI又稱跟合作伙伴訂明使用程式時，須獲原始發言者的明確同意。OpenAI不容許開發者為個別用戶提供方法自行創建聲音。

（衛報）