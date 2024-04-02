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以軍攻醫院兩周 加沙部門稱遺300屍

【明報專訊】以軍兩周前以哈馬斯再度集結為由，攻入加沙最大的希法醫院，昨宣布（1日）結束行動撤出醫院，聲稱在突襲中殺死了百計武裝分子。加沙民防部門表示，以軍撤離後在希法醫院內部及其周邊地區發現約300具屍體。最新照片可見，位於加沙市的希法醫院現已變成廢墟。

以軍稱殺逾200巴人武裝分子

以軍表示，與躲藏在希法醫院內的巴人武裝分子激戰，殺死敵方最少200人，並檢獲大量武器、爆炸品、情報文件及現金。加沙衛生部稱，經過以軍空襲和坦克炮擊後，希法醫院內部及周圍建築被大規模破壞，並在醫院及附近發現數十具屍體，部分已腐爛，醫院現已完全無法運作。一名醫生向法新社表示，已發現超過20具屍體，其中部分被撤離的車輛輾過。加沙民事緊急服務部門表示，以軍在醫院處決了兩人，他們的屍體被發現時戴着手銬，以軍又用推土機在醫院挖地掩埋屍體。以軍撤離後拍得的照片顯示，深切治療部所在的希法醫院外科主樓，以及急症、普通外科及整形外科所在的鄰近大樓已被摧毁。

此外，美國新聞網站Axios周日引述美以官員報道，美國按要求與以色列周一舉行視像會議，討論由拜登政府提出以軍地面進攻加沙南部拉法的替代方案。

知情官員透露，白宮國安顧問蘇利文率領國防部、國務院及情報部門官員參加視像會議，以色列則派出國安顧問哈內格比、戰略事務部長德爾默、國防部和情報部門高層出席。一名以色列高官表示，最快下周雙方會舉行面對面會議。

（法新社/路透社/BBC/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕加沙 希法醫院 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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