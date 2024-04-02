衛報：以促聯國重整巴人救濟 恐加劇危機

知情消息人士表示，以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）上周向聯合國駐以色列官員提交這項建議，後者在上周六將提案轉交給聯合國秘書長古特雷斯，UNRWA沒有參與這項討論。以色列指控UNRWA部分職員與哈馬斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（簡稱傑哈德）有聯繫，自上月25日以來，一直拒絕與UNRWA往來。

倡UNRWA員工調職 另設機構

根據以色列提交的建議，首先將300至400名UNRWA調往其他聯合國機構，例如世界糧食計劃署，或是調往一個專在加沙分發糧食而成立的新組織，之後可能有更多UNRWA職員被調職，且UNRWA的資產也會被轉移，但由誰管理新機構或由誰為運送物資提供安全保障，細節不明確。

UNRWA自1950年以來在巴勒斯坦提供援助，也是迄今在加沙最大的援助組織，以哈戰爭爆發時UNRWA在當地僱用約1.3萬人。有聯合國官員指出，UNRWA擁有資源和巴勒斯坦平民的信任，在目前危機下，若出於政治原因解散UNRWA將帶來災難後果。

以軍：沒限人道物資送加沙

加沙巴人在以哈戰火持續下物資嚴重短缺，人道危機持續惡化。以色列國防部轄下的政府領土活動協調處（COGAT） 對外關係部主管謝弗（Yotam Shefer）昨天（1日）接受傳媒視像訪問，稱以軍跟國際社會合作確保物資能運送到加沙民眾手上，又表示以軍並沒對送往加沙的人道物資數量設限，稱加沙民眾取得物資的最大困難在於國際人道組織分發物資的能力。

對於近期發生多宗加沙民眾在等候領取物資時發生傷亡事件，謝弗稱以軍調查2月29日加沙市115死的事件發現，大多數死者因人踩人或遭貨車輾過。為避免事件重演，以軍增加往加沙北部運送物資的路線數目、調整分發物資的時間，以致不會每天同一時間安排物資派發。

（衛報/明報記者）

（以色列-哈馬斯戰爭）