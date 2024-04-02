焦點人物：背景相似 伊馬姆奧盧：思想與埃爾多安相反

「愛的語言」社媒文宣吸選票

對比埃爾多安是從伊斯蘭政黨進入政壇，並在2002年掌權後扭轉土耳其的世俗化政治路線，伊馬姆奧盧卻出身於凱末爾創立的世俗主義政黨共和人民黨（CHP）。

對比埃爾多安傾向分化的激烈言辭，共和人民黨政治公關幕僚巴索伊提出「激烈的愛」策略，避免言語上攻擊政治對手，不再使用「憤怒的語言」，改用「愛的語言」——伊馬姆奧盧執行上尤為成功，他既斯文有禮令執政黨難以入手，而且擅長使用社交媒體宣傳，比其他黨友更有能力吸引保守派選民，因此在伊斯坦布爾市長選舉「愈贏愈多」。

2028總統人選 負罪懸而未決

早在上屆總統大選，伊馬姆奧盧已被視為有潛力出戰，但受限於侮辱公職人員的判罪無法角逐，迄今上訴庭還未公布新裁決，隨時成為伊馬姆奧盧更上一層樓的阻力。

倘若埃爾多安如上月初所言不再連任，2028年大選可能由其政治繼承人跟伊馬姆奧盧交鋒——人選之中以埃爾多安女婿塞爾丘克‧拜拉克塔爾（Selcuk Bayraktar）最受矚目。拜拉克塔爾偕同兄長接掌父親創辦的拜卡公司（Baykar），領導開發軍用無人機「拜拉克塔爾TB2」（又譯「旗手TB2」），後者在阿塞拜疆重奪納卡地區之戰和烏克蘭早期抵抗俄軍人侵上發揮重要作用，成為土耳其民族自豪感的新元素。

（衛報/中東眼/華爾街日報）