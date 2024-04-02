政策轉向採緊縮 未遏通脹民怨增

靠政府接濟者眾

美國麻省理工學院土耳其經濟學家阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）日前在網上撰文，指埃爾多安政府最新調高官方利率至45%等政策，不但對遏抑通脹效果有限，對國內外私人投資亦有阻礙，外界呼籲進一步加強財政調控，也只意味着限制公共開支，將不利於未來經濟增長。

阿傑姆奧盧分析，土耳其經濟問題多為結構性，政府近年持續加強打壓自由，加上民眾對國家前景不樂觀，加速人才外流。在烏戰國際制裁陰霾下，加強跟俄羅斯經貿關係也正為土耳其經濟發展增添不確定性。

當下的高通脹則嚴重打擊私人消費和民眾生活水平。有土耳其獨立機構估算，2月按年物價上升水平實質高達122%。去年齋月至上月底期間，土耳其橄欖油格價上升了149%，杏脯乾和無花果乾價錢則升了148%和171%。

（Economics Observatory/法新社）