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政策轉向採緊縮 未遏通脹民怨增

【明報專訊】土耳其總統埃爾多安去年5月大選成功連任後任命新的經濟政策團隊，轉採取貨幣緊縮政策，並扭轉其「減息遏通脹」的非傳統經濟學手段，大幅提高利率，但未能解決科技投資不足、人才外流等結構缺陷。官方統計稱，2月最新通脹率按年飈升67%，但主要食品價格已翻倍。目前正值伊斯蘭教齋戒月，許多穆斯林無錢準備每天傍晚的開齋飯，需依靠政府接濟。

靠政府接濟者眾

美國麻省理工學院土耳其經濟學家阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）日前在網上撰文，指埃爾多安政府最新調高官方利率至45%等政策，不但對遏抑通脹效果有限，對國內外私人投資亦有阻礙，外界呼籲進一步加強財政調控，也只意味着限制公共開支，將不利於未來經濟增長。

阿傑姆奧盧分析，土耳其經濟問題多為結構性，政府近年持續加強打壓自由，加上民眾對國家前景不樂觀，加速人才外流。在烏戰國際制裁陰霾下，加強跟俄羅斯經貿關係也正為土耳其經濟發展增添不確定性。

當下的高通脹則嚴重打擊私人消費和民眾生活水平。有土耳其獨立機構估算，2月按年物價上升水平實質高達122%。去年齋月至上月底期間，土耳其橄欖油格價上升了149%，杏脯乾和無花果乾價錢則升了148%和171%。

（Economics Observatory/法新社）

相關字詞﹕齋戒月 埃爾多安 土耳其 經濟 通脹

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