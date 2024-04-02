土耳其地選大挫埃爾多安 反對黨掃五大市執政權 稱「一人政治時代結束」

CHP得票38% 逾廿年首超執政黨

據半官方阿納多盧通訊社公布，至當地周一早上已點算全國各地98%選票，CHP平均得票率達38%，是本世紀以來首度突破25%和領前AKP。其中伊斯坦布爾市長的矚目選戰至昨晨已點算逾九成半選票，現任市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）得票略過半，領前AKP對手、前環境及城市化部長庫魯姆。伊馬姆奧盧自行宣布勝選，他向支持者稱：「伊斯坦布爾傳達了信息，一人政治（指埃爾多安長年掌權）的時代已結束。」

CHP這次堪稱大捷，該黨原先在全國五大城市掌控4個（伊斯坦布爾、安卡拉、伊茲密爾和安塔利亞），這次攻下剩餘的第四大城市布爾薩。其中在安卡拉，現任市長亞瓦什一度遠領AKP對手逾25個百分點。

埃爾多安認挫敗 稱轉捩點非終結

埃爾多安承認得票未如預期，但指選舉標示着民主本身的勝利，強調己方「絕不會不尊重選民決定」，又表示如AKP「犯下錯誤……將在未來數年修正補足」，今次地選挫敗「將不會是我們（AKP）的終結，而是一個轉捩點」。

專家：經濟放緩以哈立場致當局失票

專家分析，埃爾多安政府近年緊縮政策失敗，導致通脹率逼近70%，經濟增長也開始放緩，招致選民以手上一票懲罰（見另稿），這次他在許多工人只能以最低工資度日的工業區輸掉市政權，便是一大例子。伊斯坦布爾一名男子接受《衛報》訪問破口大罵埃爾多安，斥其造成高通脹，他自言以往投予AKP，這次改投給伊馬姆奧盧。

另一因素是部分保守穆斯林選民「出走」，他們不滿AKP在以哈戰爭中反對以色列不力，轉投在這議題上立場更激進的強硬保守伊斯蘭主義「新福利黨」（YRP），令後者爆冷贏下逾6%選票。

伊馬姆奧盧在這場選舉再次證明，自己有力爭取CHP世俗選民以外的支持，尤其是吸引到一些保守選民，有望代表反對派角逐2028年總統選舉。19歲大學生埃爾索茲向法新社表示：「（今次）土耳其人已擦亮眼睛，投票給關心土耳其經濟、年輕人教育和未來的候選人。」他指這是AKP首嘗慘敗，並認為該黨將於未來選舉繼續輸下去。

（路透社/衛報/路透社/BBC）