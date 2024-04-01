德今有限度解禁大麻 盼杜絕黑市交易

有關大麻合法化的法案獲現屆政府支持，到2月下旬和3月下旬獲聯邦議會和聯邦參議院通過，今正式生效。根據新法例，凡年滿18歲及在德國連續居住滿半年的成年人，今後可合法隨身攜帶不超過25克的個人用乾大麻，也可在寓所種植大麻。條件只是每名成年人限種最多3株、擁有50克乾大麻，不能在學校、幼稚園、遊樂場、公共康體設施方圓100米範圍內服食，也不可以在早上7時到晚上8時期間於行人道上吸食。

治療師憂年輕人盛行釀「災難」

當局計劃從7月1日起批准成立受監管的非牟利「大麻種植協會」（大麻俱樂部）。這些協會可栽種大麻及合法供應予會員，但不能在會所內聚會、服用大麻。每間限有最多500名會員，每月限向每名會員銷售不超過50克乾大麻。若未年滿21歲，每月上限為30克大麻，且所含對腦神經影響較大的四氫大麻酚（THC）不得超過10%。每名公民只能做一間大麻種植協會的會員。

德國政府下一步擬推出5年試點計劃，務求控制大麻在有牌照的商店出售。當局主張大麻合法化有助打擊黑市買賣和減少受污染大麻擴散。惟有戒毒治療師警告，吸食大麻人數至少在立法初期會激增，而且大麻會在年輕人圈子變得尋常，恐會變成「災難」。

醫學研究顯示年輕人服用大麻會影響中樞神經系統發展，增加罹患精神病或精神分裂症的風險。衛生部長勞特巴赫承認大麻對年輕人的風險，承諾會就此推廣教育。

（法新社/衛報/Politico）