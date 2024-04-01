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墨西哥8華人船難亡 位處偷渡路線

【明報專訊】墨西哥官員上周六（3月30日）表示，上周五在南部瓦哈卡州（Oaxaca）一個沙灘發現8具華人屍體，指他們所坐的船航行途中在墨西哥南部太平洋海岸發生意外傾覆。

檢察官辦公室表示，7女1男死者上周四（28日）乘坐的船由一名墨西哥人營運，上周四從東南部恰帕斯州邊境城市塔帕丘拉（Tapachula）出發，翌日沉沒。消息一開始傳出時已指死者都是亞裔，其後官方確認是華裔。塔帕丘拉鄰近危地馬拉，而發現屍體的漁業小鎮聖維森特沙灘（Playa San Vicente），位處一條移民尋求穿越墨西哥抵達美國邊境的關鍵路線之上。大多數移民選擇陸路，但有些人會付費選擇海路，以避開墨西哥境內的入境檢查站。

一華人獲救 本地人船主失蹤

事件中尚有一名自稱是事故倖存者的獲救華人男子，但駕駛涉事船舶的墨西哥人情况未明。

每年有數以千計非法移民試圖經墨西哥偷渡前往美國，當中不少人來自中美洲，他們通常為逃避祖國暴力和貧困而冒險。惟數據顯示，去年穿越墨西哥時被捕的非法移民亦包括中國、印度、烏茲別克，以及其他美洲以外國家的公民。

非法移民人數不斷增加，亦使墨西哥移民設施和庇護所不堪重負。隨着非法移民問題成為美國總統大選焦點，墨西哥政府也面臨來自美國愈來愈大的壓力，要求墨國打擊移民潮。

（法新社/AOL）

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