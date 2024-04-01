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紅新月會：傳槍聲人踩人 加沙物資點5死

【明報專訊】人道組織巴勒斯坦紅新月會表示，加沙市上周六（3月30日）清晨數千名巴人等候物資分發期間，傳出槍聲並發生踩踏事件，有貨車撞向巴人，造成5死數十傷，其中3名死者中槍。槍聲疑來自監督物資分發的巴人和以軍士兵。以軍向法新社回應稱「沒有相關事件紀錄」。

疑士兵開槍 以軍稱無紀錄

紅新月會表示，事發時數千名民眾正等候15架物資貨車開抵加沙市北部的「科威特迴旋處」，分發麵粉等食物。法新社引述目擊者稱，貨車駛近目的地後，附近傳出槍聲和呼喊聲，有管理派發物資的巴人朝天開槍，同場以軍亦有開火，部分行駛中貨車撞向領取食物的民眾。

在黎巴嫩南部近以黎邊境地區，上周六傳出有3名軍事觀察員和一名翻譯徒步巡視時，遇爆炸受傷，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）同日稍後證實事件，表明襲擊針對維和人員是「不可接受」，不過尚須調查事件起因。

以色列南部城市貝爾謝巴一處大型巴士站昨日發生持刀傷人事件，以軍稱一名20多歲士兵輕傷送院，疑兇在案發現場被另一以軍擊斃。以色列媒體指，疑兇是年輕以色列公民，來自內蓋夫沙漠的貝都因族群。警方指他案底纍纍，原定約兩星期內因販毒和侵犯財產罪名入獄，正調查其今次犯案動機。

（法新社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭

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