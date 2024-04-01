以媒：美提方案攻拉法 減平民傷亡 擬封關阻武器偷運 設聯合作戰室統籌

【明報專訊】以色列傳媒上周六（3月30日）報道，美國參謀長聯席會議主席布朗最近向以軍總參謀長哈萊維提出地面進攻加沙南端、哈馬斯最後據點拉法市的替代方案，強調美方無法接受成千上萬的巴人平民傷亡。方案包括封鎖拉法市並採取針對軍事行動，美方還提議跟以軍成立聯合作戰室統籌行動。
以色列公共廣播公司報道，在以防長加倫特上周訪美期間，布朗向哈萊維表明，鑑於加沙北部和中部平民死傷慘重，美方將不會接受拉法出現大量巴人平民傷亡。布朗總結美方有關地面進攻拉法市的替代方案，包括控制加沙接壤埃及邊境，利用監控鏡頭和感應器等先進技術，防止武裝分子經連接加沙和埃及的費拉德爾菲走廊偷運武器；封鎖孤立拉法市後，基於情報資訊對當地特定地區作針對行動，美以可共同營運聯合作戰室，統籌這些軍事行動。報道指，言談間美方對以色列仍未準備加沙戰後安排方案表達不滿。
《以色列時報》昨報道，以色列尋求以對拉法市的地面攻勢，瓦解哈馬斯最後4支作戰部隊，惟過百萬名加沙民眾正在拉法避難，故美國和西方多國表態反對。拜登政府與以色列總理內塔尼亞胡之間的嚴重分歧亦浮面，美國上周一在聯合國安理會投下棄權票，令一項要求加沙齋戒月即時停火的決議案通過，內塔尼亞胡隨即叫停派團訪美商討拉法市進攻方案。一名美方官員其後透露，雙方正商議舉行會晤的新日期。
攻希法醫院 以軍稱殺4哈高層
以軍前天表示，近日針對全加沙最大希法醫院的軍事行動中，殺死和拘留數百名哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）槍手，包括在兩座醫院大樓擊殺4名哈馬斯高層，他們分別是負責招募和物資調配的薩比特（Raad Thabet）、加沙市火箭炮部隊指揮官澤克祖克（Mahmoud Khalil Zakzuk）、軍事情報高層杜韋克（Fadi Dweik），以及西岸地區活動負責人納吉布（Zakaria Najib），另繳獲大批武器，包括狙擊步槍、AK-47步槍、子彈彈匧以及手榴彈。以軍揚言針對希法醫院的行動將會持續，直至肅清當地所有武裝分子。加沙政府傳媒辦公室上周六稱，以軍上月18日對希法醫院發動新一輪行動以來，殺害了400名病人、戰爭難民和醫護人員。
埃及傳媒Al-Qahera上周六引述該國安全部門消息報道，以哈雙方周日會在首都開羅重啟停火談判。以方官員向路透社確認派團，但哈馬斯官員指要等斡旋方與以色列的談判結果才決定會否派團。
外媒引消息：停火談判昨重啟
另外，羅馬天主教教宗方濟各昨日主持復活節彌撒，發表全球文告，再次呼籲向加沙開放人道救援通道、迅速釋放以方被擄人質和加沙地區即時停火。