以媒：美提方案攻拉法 減平民傷亡 擬封關阻武器偷運 設聯合作戰室統籌

以色列公共廣播公司報道，在以防長加倫特上周訪美期間，布朗向哈萊維表明，鑑於加沙北部和中部平民死傷慘重，美方將不會接受拉法出現大量巴人平民傷亡。布朗總結美方有關地面進攻拉法市的替代方案，包括控制加沙接壤埃及邊境，利用監控鏡頭和感應器等先進技術，防止武裝分子經連接加沙和埃及的費拉德爾菲走廊偷運武器；封鎖孤立拉法市後，基於情報資訊對當地特定地區作針對行動，美以可共同營運聯合作戰室，統籌這些軍事行動。報道指，言談間美方對以色列仍未準備加沙戰後安排方案表達不滿。

《以色列時報》昨報道，以色列尋求以對拉法市的地面攻勢，瓦解哈馬斯最後4支作戰部隊，惟過百萬名加沙民眾正在拉法避難，故美國和西方多國表態反對。拜登政府與以色列總理內塔尼亞胡之間的嚴重分歧亦浮面，美國上周一在聯合國安理會投下棄權票，令一項要求加沙齋戒月即時停火的決議案通過，內塔尼亞胡隨即叫停派團訪美商討拉法市進攻方案。一名美方官員其後透露，雙方正商議舉行會晤的新日期。

攻希法醫院 以軍稱殺4哈高層

以軍前天表示，近日針對全加沙最大希法醫院的軍事行動中，殺死和拘留數百名哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）槍手，包括在兩座醫院大樓擊殺4名哈馬斯高層，他們分別是負責招募和物資調配的薩比特（Raad Thabet）、加沙市火箭炮部隊指揮官澤克祖克（Mahmoud Khalil Zakzuk）、軍事情報高層杜韋克（Fadi Dweik），以及西岸地區活動負責人納吉布（Zakaria Najib），另繳獲大批武器，包括狙擊步槍、AK-47步槍、子彈彈匧以及手榴彈。以軍揚言針對希法醫院的行動將會持續，直至肅清當地所有武裝分子。加沙政府傳媒辦公室上周六稱，以軍上月18日對希法醫院發動新一輪行動以來，殺害了400名病人、戰爭難民和醫護人員。

埃及傳媒Al-Qahera上周六引述該國安全部門消息報道，以哈雙方周日會在首都開羅重啟停火談判。以方官員向路透社確認派團，但哈馬斯官員指要等斡旋方與以色列的談判結果才決定會否派團。

外媒引消息：停火談判昨重啟

另外，羅馬天主教教宗方濟各昨日主持復活節彌撒，發表全球文告，再次呼籲向加沙開放人道救援通道、迅速釋放以方被擄人質和加沙地區即時停火。

（以色列時報/法新社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）