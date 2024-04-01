明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

顧客騷擾成風 日憂員工受創流失 東京擬立法訂界線 領先全國

【明報專訊】日本向來推崇顧客至上的服務精神，惟近年漸衍生顧客騷擾（customer harassment）盛行的惡果，不少受害職員身心受創甚至被迫離職。東京都政府近期宣布今年內將針對顧客騷擾立法，以釐定顧客行為界線，助制訂應對騷擾的指引，料成全國首例。專家分析，顧客以言語暴力等手段欺壓工作人員，部分與近年社交網絡投訴風氣盛行等現象有關，有心理學家形容顧客藉騷擾獲利「等同犯罪」，支持立法保障勞工。

謾罵起底促下跪 企業多漠視

顧客騷擾指顧客對工作人員謾罵脅迫、無理挑剔商品或服務、提出諸如下跪謝罪等過火要求，甚至出現在社交平台披露工作人員個人資料等騷擾行為。客戶服務熱線中心是顧客騷擾黑點之一，東京電視台報道，有來電顧客威脅工作人員不要將對話錄音或報警，否則會「將他殺死」，又斥工作人員「瞧不起人」。國土交通省去年底的報告列舉部分顧客騷擾鐵路職員的行徑，其一乘客因不滿職員確認車票資料需時，威脅在社交網站公開事件，揚言「有許多粉絲」撐腰。

厚生勞動省2020年向約6000間企業的員工展開調查，顯示過去3年間曾遭受顧客騷擾者佔15%，僅次於遭受威權騷擾者（31%），比遭性騷擾者（10%）為多。調查顯示68%受害者表示因遭顧客騷擾感憤怒、不安，26.7%出現身心不適，15%陷失眠，10.5%選擇辭職或轉職。惟57%企業並無防範顧客騷擾措施，許多企業認為回應顧客要求屬服務一環而不作處理。

日本工會「全國勞動組合總連合會」2022年向1000名曾遭受顧客騷擾或目睹同一職場的同事受害的勞工進行問卷調查，顯示截至前年的5年間，認為顧客騷擾個案增加者達36.9%，其中飲食業或酒店業從業員因受騷擾而停職或辭職等個案亦見增加。惟有受訪者承認，顧客行為是否屬騷擾的界線並不明確，處理有困難。

東京都知事小池百合子2月20日表明將就顧客騷擾制訂理念條例，爭取本年度內盡早提交條例草案，如通過將成全國首例。小池稱，顧客騷擾情况在東京愈趨惡化，需立法制衡。日媒引述消息人士稱，條例將使公眾明白顧客騷擾不被允許，並就具體禁止行為制定指引，不過暫不會就特定行為訂明罰則，以免令公眾誤會罰則未涵蓋的行為屬可行。

東京都去年10月成立由商界、勞工團體及專家等組成的討論小組，研究防止客戶騷擾的措施，都政府期望新法例助企業制訂顧客騷擾的對策，推動其他地方效法。目前北海道議會已有類似意向。

學者：網絡投訴盛行 客不自知加害

關西大學社會心理學教授池內裕美向日本放送協會（NHK）指出，不少日企以顧客至上為經營理念，但漸難應付顧客對服務水準的要求不斷提高，造成期望落差，加上社會日益分化，以及新冠疫情下民眾因抗疫等因素承受壓力，漸發展成顧客藉由攻擊無法輕易反抗的工作人員來發泄的現象。另一因素是現今人們習慣在社交平台申訴，甚至形成誹謗中傷等風氣。惟顧客對變成加害者往往缺乏自覺，反認為自己只是提供意見或敦促商戶「負責任」。

去年著書探討顧客騷擾的東洋大學犯罪心理學教授桐生正幸向《週刊Play》表示，顧客騷擾加害人，無法自控攻擊行為，藉此獲商戶優待，卻令受害者身心受損，「根本是犯罪」，風氣持續會對社會整體構成重大傷害。他批評企業怕得罪顧客而默許員工受騷擾，認為必須立法遏止，警戒不良顧客改以合理方式處理紛爭。惟他同意先具完備法律依據，企業才能明確制定對策。

明報記者

（環球熱話）

上 / 下一篇新聞