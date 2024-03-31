以最高院頒令阻極端猶太教徒避兵役

【明報專訊】以色列最高法院上周四（28日）頒佈臨時命令，倘若神學院錄取合資格服役卻未入伍的極端正統猶太教（哈雷迪）學生，4月1日起將不得獲取政府資助，變相打擊這些哈雷迪教徒目前利用進入神學院逃避兵役的行徑。裁決勢為總理內塔尼亞胡的執政再度帶來衝擊，執政聯盟的哈雷迪政黨成員沙斯黨和聖經猶太教聯盟抨擊法院決定，揚言假如政府不能立例阻止哈雷迪教徒受徵召，將退出聯合政府。
勢衝擊以總理執政
極端正統猶太教是正統猶太教中最激進的一支，又稱為「哈雷迪」（Haredi），信眾佔以色列人口比例已增至約13%。以色列大部分年滿18歲男女須分別入伍近3年和兩年，惟同時准許哈雷迪神學院全日制學生免服兵役，並為26歲及以下哈雷迪神學院學生提供資助。涉嫌藉口讀神學逃避服兵役的情况，在以哈戰爭後尤為明顯，現時全國1257間哈雷迪神學院約有近5萬名獲許押後服役的學生。這現象惹來不公平和製造特權的質疑，最高法院2017年已裁定現行制度「歧視」和「不法」，但政府年復年地讓哈雷迪神學生們推遲服兵役。
近5萬人獲許押後服役
最高法院要求政府周日（31日）深夜前，提交可徵召極端正統派猶太教徒的新計劃，並於6月30日前通過立法。內塔尼亞胡政府以進行軍事行動無暇兼顧為由，上月要求法院延長限期以謀求折中方案。