以最高院頒令阻極端猶太教徒避兵役

勢衝擊以總理執政

極端正統猶太教是正統猶太教中最激進的一支，又稱為「哈雷迪」（Haredi），信眾佔以色列人口比例已增至約13%。以色列大部分年滿18歲男女須分別入伍近3年和兩年，惟同時准許哈雷迪神學院全日制學生免服兵役，並為26歲及以下哈雷迪神學院學生提供資助。涉嫌藉口讀神學逃避服兵役的情况，在以哈戰爭後尤為明顯，現時全國1257間哈雷迪神學院約有近5萬名獲許押後服役的學生。這現象惹來不公平和製造特權的質疑，最高法院2017年已裁定現行制度「歧視」和「不法」，但政府年復年地讓哈雷迪神學生們推遲服兵役。

近5萬人獲許押後服役

最高法院要求政府周日（31日）深夜前，提交可徵召極端正統派猶太教徒的新計劃，並於6月30日前通過立法。內塔尼亞胡政府以進行軍事行動無暇兼顧為由，上月要求法院延長限期以謀求折中方案。

（以色列時報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）