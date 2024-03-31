華郵：美秘密准供以武器 輸出具爭議重磅炸彈 表面施壓未停軍援

國防部和國務院官員向《華郵》透露，以防長加倫特上周初訪美商討以方武器需求後，華府決定批出包括逾1800枚MK84型2000磅重炸彈和500枚MK82型500磅重炸彈的軍火，還有總值約25億美元的25架F-35戰機和相關引擎，它們都是多年前經美國國會批准但未付運。

大範圍殺傷武器 西方停用

MK84型炸彈可造成直徑約12米的地面坑洞，足以摧毁一個城市街區，許多西方國家幾乎已不在人口密集地區使用。然而，CNN去年12月報道，指聯同人工智能公司Synthetaic以高解像衛星圖片分析加沙的坑洞，推斷以軍在加沙開戰首月就投擲了數百枚MK84型炸彈，造成重大傷亡。以軍去年10月再用這款炸彈轟炸賈巴利亞難民營導致過百人死，華府官員曾指摘是「不成比例的攻擊，可等同戰爭罪行」。

美國每年向長期盟友以色列提供38億美元軍事援助。在人道危機下，總統拜登等部分美國民主黨人曾提出美國有責任擱置或削減供應武器，減低以軍一旦進攻「加沙巴人最後避難所」拉法市的傷亡。

因抗議現政府加沙政策請辭的國務院前武器督運高官保羅，批評拜登准交武器「有違道德責任」，令美國由決策官員、國防生產商以至美國納稅者都淪為以軍戰爭罪行的同謀。美以官方未回應報道，《華郵》引述一名白宮官員說，美國續撐以色列自衛，「有條件援助不是我方政策」。

以軍擊中載聯國觀察員車輛

另外，路透社引述消息報道，以軍昨日攻擊黎巴嫩南部城鎮勒梅什期間，擊中接載聯合國3名技術觀察員及一名黎巴嫩傳譯員的車輛，導致車內多人受傷。以軍發言人否認攻擊聯國駐黎臨時部隊的車輛。

（華盛頓郵報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）