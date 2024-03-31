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土耳其周日地選 伊斯坦布爾市長戰成焦點

【明報專訊】土耳其周日（31日）舉行地方選舉，將選出逾1300個各地方行政單位首長，以及逾2.1萬名各級議員，其中最大城市伊斯坦布爾的市長一職備受矚目。儘管總統埃爾多安月初宣稱這會是其最後一場選舉，未來將交棒新世代，惟外界仍質疑，倘若埃爾多安所屬的正義與發展黨（AKP）奪回伊斯坦布爾的市政權，勢乘勝追擊推動修憲，令埃爾多安可在2028年競逐第4個總統任期。

埃爾多安黨友倘奪市政權 勢推修憲再續任

伊斯坦布爾人口約1600萬，佔全國近兩成，經濟規模更佔全國約三分之一，故外界普遍認為「得伊斯坦布爾者得天下」，埃爾多安便從擔任該市市長在土耳其政壇發迹。現年52歲的共和人民黨（CHP）候選人伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）2019年在各反對派共同推舉下當選該市市長，今屆競逐連任的對手是47歲的AKP候選人、前環境及城市化部長庫魯姆（Murat Kurum）。民調顯示二人爭持激烈，有專家認為庫魯姆和AKP處理去年2月西南部大地震的避緩反應將打擊選情，惟伊馬姆奧盧也要應付去年大選反對派失利後重陷分裂的挑戰。

（CNBC/BBC/Politico）

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