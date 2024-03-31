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安全隱患似巴爾的摩斷橋 美8大橋憂「不堪一擊」

【明報專訊】《華爾街日報》上周五報道，美國有至少8座橫跨航運水道的大型橋樑，跟上周二坍塌的巴爾的摩大橋類似，結構存在「不堪一擊」安全隱患，當中包括三藩市金門大橋和紐約市韋拉札諾海峽大橋。

損「關鍵構件」可致全橋倒塌

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍門迪上周二表示，全美有逾1.7萬座含「斷裂關鍵構件」（fracture critical members，簡稱FCM）的橋樑，即單一鋼鐵部件承受不住張力，足以導致整座橋倒塌。惟《華爾街日報》援引美國「全國橋樑清單」，分析在這批橋樑中，只有8座可在運輸功能和規模上堪比出事的巴爾的摩弗朗西斯‧斯科特‧基大橋（Francis Scott Key Bridge），其餘要不規模較小，要不建於內陸。

上述8座橋樑都是當地運輸系統重要一環，部分是雙跨橋（twin spans bridge），分佈於加州、馬里蘭州、俄勒岡州、紐約州和華盛頓州。其中7座興建時間早於弗朗西斯‧斯科特‧基大橋（1977年）。另有至少7座橋樑擁有深入水中垂直支撐的混凝土橋墩，另有一座的橋墩立於岸上或貼近岸邊。

工程師表示，橋樑含「斷裂關鍵構件」不一定不安全，只是其承重設計缺乏緩衝結構，故大橋營運單位須定期檢查和留意有關部分的狀况。「斷裂關鍵構件」也不是三角形相連桁架結構的巴爾的摩大橋坍塌最主要因素，垂直支撐力不夠亦有關係。

按1980年代後的聯邦指引，橫跨航運水道的橋樑需有提防船舶撞擊的防護措施，例如可使船舶偏離橋墩的獨立屏障、能吸收船舶撞擊力的橋墩「擋泥板」。當橋面與水道的高度、橋墩相隔距離固定，貨輪卻愈造愈大，橋墩防護愈益重要。惟加護工程成本昂貴。

（華爾街日報）

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