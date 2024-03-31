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波蘭總理：烏戰啟歐洲戰前時代 國會高層預警軍費急升防烏戰擴大 擬超GDP 4%

【明報專訊】曾任歐洲理事會主席的波蘭總理圖斯克上周五（29日）警告，兩年多前俄羅斯入侵烏克蘭，預示着歐洲已進入全新的戰前時代，這是二戰結束以來從未發生過的情况。他表示，歐洲仍未準備好應對俄羅斯威脅，一旦烏克蘭被打敗，歐洲將不會有人感到安全。另外，波蘭眾議院外交事務委員會主席表示，該國將大幅增加軍費，以應對烏戰可能擴大。

這是圖斯克（Donald Tusk）去年底重新擔任波蘭總理後首次接受歐洲傳媒訪問。他向德國《世界報》和意大利《共和國報》等多間歐洲傳媒說：「戰爭已不再只是過去的概念，它真實存在，在兩年前（俄軍侵烏）已開始。而最令人憂慮的是目前任何情况都可能發生，我們自1945年（二戰結束）以來從未見過這樣。」他續表示：「我知道這有點危言聳聽，尤其對年輕一代而言，但我們必須承認新時代已然開始——戰前時代（pre-war era）。我並非在誇大其辭，這件事變得日益清晰。」

「烏倘戰敗 歐無人再感安全」

圖斯克強調，如果烏克蘭今次戰敗，「歐洲將沒有人再會感到安全」，「我們正生活在二戰結束以來最關鍵的時刻」，「未來兩年將是關鍵」。他指出，歐洲雖正為應對俄羅斯挑戰而加強防禦能力，但仍「有相當漫長的路要走」，在維持跟美國強大同盟之餘，必須實現「防衛獨立和自給自足」。

波蘭眾議院外交事務委員會主席科瓦爾（Pawel Kowal）向當地傳媒回應黨友圖斯克發言時表示，波蘭民眾應理解防止「更大型戰爭」的所需行動，包括支持烏克蘭抗戰，向該國提供彈藥，同時國內亦須作出相應轉變，準備好防衛、安全、情報和反情報等開支將會大幅增加。他指波蘭應為國防開支水平超越目前佔GDP約4%作準備。

籲北約國增軍事預算 儲彈藥防侵略

波蘭總統杜達本月18日在美國CNBC訪問中引述德國機構研究稱，有新證據顯示普京正加強發展俄羅斯戰時經濟，計劃2026年或2027年對北約發動攻擊，他呼籲北約成員國此前將軍事支出目標調高至GDP的3%或以上（目前指標為2%），儲備彈藥和製造武器確保歐洲最大安全，防止及準備應對俄軍侵略。

烏克蘭總統澤連斯基則在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）上周四播出的訪問稱，對俄羅斯總統普京而言，烏克蘭只是俄羅斯的「衛星國」，如烏方戰敗，俄軍將進一步橫掃哈薩克、波羅的海3國和波蘭，並最少期望拿下半個德國。

普京上周曾批評西方有關俄軍將攻擊北約成員國的說法「完全荒謬」，稱俄羅斯對相關國家「沒有侵略意圖」。但他表示，如烏軍在其他國家機場升降西方提供的F-16戰機，這些地方不論位置都將會成為俄軍攻擊目標。

（CNN/BBC/CNBC）

（俄軍侵烏）

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