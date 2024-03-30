俄否決續期 聯國朝制裁專家組瀕解散

華指無助解決問題 韓斥俄包庇

去年朝鮮最高領導人金正恩訪俄後，俄朝軍事合作的迹象愈益受關注。專家小組前主席格里菲思質疑，俄方今次動用否決權，反映莫斯科非但不想非法從朝鮮採購彈道導彈和傳統炮彈會被專家小組落入報告，甚至想進一步加強與朝鮮在彈道導彈和規避制裁的合作。烏克蘭外長庫列巴直接諷刺俄方否決相當於在烏戰使用朝鮮武器的「認罪書」。

俄羅斯駐聯大使湼邊賈在表決前發言，批評專家小組的工作，指其報告被矮化為跟隨西方立場，刊登具偏見的資訊、分析新聞頭條和低質相片。中國在表決中投下棄權票，中國常駐聯合國副代表耿爽在表決後作解釋性發言，指出制裁施壓和軍事對抗無助於解決朝鮮半島問題。中國外交部發言人林劍昨日稱，中方反對盲目支持制裁朝鮮。

路透社引述3名專家小組前成員稱，專家小組解散，將令聯合國難以再執行朝鮮制裁令，是國際制裁朝鮮的轉捩點。韓國梨花女子大學政治學者李雷夫（Leif-Eric Easley）認為，專家小組結束將導致美、日、韓之間有更多三邊合作，而且在中俄無法再在小組報告上提出諸多限制後，西方將更容易公開更多朝鮮違反制裁的證據。美韓本周已成立新的專責小組，旨在阻撓朝鮮從俄羅斯等地採購非法原油。

（路透社/BBC/新華社）