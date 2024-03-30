以兵涉射殺平民 剷泥機隨地埋屍

半島電視台報道指，兩名巴人被殺位置在加沙市西南部，當時兩人正打算回家，其間遇上一批以兵。一名男子揮手步向士兵，然後就在鏡頭前消失。另一人此時轉身離開，手上看來拿着代表投降的白布，一架裝甲車追上去，之後士兵向該男子開火，將他擊倒在沙地上。片段之後顯示一架剷泥機撈起兩人屍體埋在附近。

哈馬斯譴責以軍殺害平民，稱這是以色列法西斯主義罪行的又一證據，呼籲國際刑事法院（ICC）採取必要措施，讓以色列就他們對平民犯下罪行負責。以軍回應半島電視台查詢時說，要經徹底專業調查才能了解細節，又指影片經剪輯並未顯示事件始末。

玩弄女性內褲 聯國代表斥侮辱

另外，社交平台近日流傳多段以兵涉在加沙空置巴人房屋內玩弄女性內褲影片，有以兵一手拿槍、一手拿一條女性內褲放在另一人臉上。另一條片則顯示一名士兵將黑色胸圍掛在一個女性模型上，為它戴上頭盔，然後對鏡頭說：「我在加沙找到一位美麗妻子，一段認真的戀情，很棒的女人。」另外還有以兵在佈滿女性內衣的床前豎起拇指，也有士兵撫摸模型胸部。

聯合國人權辦公室發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）說，這些影片和照片侮辱巴人女性在內的所有女性。以軍發言人回應稱，會調查偏離以軍士兵命令和預期價值觀的事件，以及有關社交平台影片報道。

（半島電視台/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）