「薯條哥」擬上訴 受害人斥25年刑期「笑話」

現年32歲的SBF因從FTX客戶竊取80億美元（約624億港元）用於購買物業、政治捐獻及其他投資等，去年11月被判2項電匯欺詐、4項串謀欺詐及1項串謀洗錢罪成，法官卡普蘭前日判他入獄25年，稱SBF雖然對客戶的損失表示悲痛，但是他從未對所犯的罪行表示悔意。

SBF入獄25年無疑是重判，但根據政府指引他本可被判囚逾100年。紐約聯邦檢察官本月向法官稱沒必要判處這麼長刑期，但最終刑期仍低於檢方要求的最少40年；辯方則主張輕判約5至6年半。卡普蘭稱判處終身監禁沒有需要，但是SBF須接受足以防止他未來犯罪的懲罰，又下令沒收他的110億美元（約858億港元）的資產，以賠償給受害者。

事主開債權人群組 索賠54.6億

有事件受害者在社交平台Telegram開設債權人群組，當中有逾3000名成員，他們的索賠總額近7億美元（約54.6億港元）。群組內網名Bruno Dixon的用戶稱「（入獄）25年就是個笑話」，另一成員Steven指「對於如此嚴重的罪行而言（此判刑）很可笑」，至於Tristan亦認為30至40年刑期比較合適。

美國麻省西新英格蘭大學法學院教授陶布（Jennifer Taub）則指稱刑期平衡SBF的年紀及阻嚇目標。

（路透社/BBC/紐約時報）