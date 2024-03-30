小林紅麴產品驗出毒素 部分批次含「軟毛青黴酸」 未證腎病元兇

根據厚勞省，「軟毛青黴酸」是由青黴菌生成的天然化合物，目前不清楚產品為何會含有這種物質。而這種物質具抗生素特性，能抗瘧疾。目前還不確定軟毛青黴酸是否就是導致服用者腎病的原因。

願賠680顧客求診及住院費

由於目前尚不清楚軟毛青黴酸是否問題元兇，厚勞省表示將進行動物實驗來評估該物質的毒性。

小林製藥已確認在特定批次的產品中含有軟毛青黴酸。較早時，小林製藥聲稱2023年4月至12月生產的紅麴原料可能含有「未預期的成分」，公司保健事業部食品項目部門負責人梶田惠介表示，「已經大致弄清楚所謂『未預期成分』的結構……不排除是黴菌生成的可能性」。他指出，紅麴含有多種成分，「不排除之中的成分與『未預期的成分』產生某種相互作用，引發負面影響」。

社長開記招致歉 死亡增至5宗

《讀賣新聞》報道，小林製藥社長小林章浩昨在記者會一開始先道歉，他說道：「造成許多人的擔憂、不安，甚至演變成社會問題，對此鄭重道歉。為逝去的顧客祈求冥福，也向死者的家屬由衷致哀。」公司表示，截至周四晚10時，死亡個案5宗（70歲至90歲）、住院個案114宗，因為電話查詢者眾，從4月1日起電話熱線將增至280條。公司表示，約680人疑似食用旗下含紅麴成分保健品後出現相關症狀希望就醫或已經就醫，公司將負擔就診和住院等費用。

當地傳媒報道，根據厚生勞動省周四提供給專家會議的資料，小林製藥透過52間業者向173間廠商販售紅麴原料。厚勞省已要求這173間廠商在下周二前回報「過去3年醫生是否有報告稱健康受害」。

（讀賣新聞/共同社/中央社）