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以炸拉法民居 掀地面戰憂慮 巴人斥蔑視安理會停火決議

【明報專訊】加沙南部拉法市周三（27日）有最少4間房屋遭以色列轟炸，其中一次空襲造成一個家庭11人死亡，引發外界憂慮以色列會否繼續不理國際勸阻而對該市展開地面攻勢，有巴人指摘空襲顯示以色列蔑視聯合國安理會上周通過的「齋月立即停火」決議案。

拉法市現成為逾100萬巴人為逃避以哈戰事的最後避難所，但不時受到攻擊。拉法市民眾達希爾（Mussa Dhaheer）在這次空襲中失去75歲的父親及62歲母親，在現場目擊民眾協助救援人員從樓上把一具遺體運到地面。他指父母和父親由加沙市避難而來的朋友，原本都在一起，但「突然間像灰塵般消逝」。

在另一個被轟炸地點，另一民眾扈利（Jamil Abu Houri）稱加強空襲顯示以色列蔑視聯合國安理會上周通過的「齋月立即停火」決議案。扈利擔心以軍隨後會對拉法發動地面攻勢。

加沙衛生當局指周三下午在拉法市另一次空襲造成4名巴人死亡，數人受傷；在加沙市的西部則有一間房屋受空襲，造成7死。

以色列面對要求停火的國際壓力愈來愈大，但以色列總理內塔尼亞胡未有放棄地面進軍拉法市的計劃。以國防長加倫特本周較早時跟美國白宮及國防部高級官員會面，《華爾街日報》指在華盛頓的閉門會議上，雙方討論分階段行動減少對平民的潛在傷害，同時確保以軍能瓦解哈馬斯在拉法的4個營級部隊，那場討論焦點並非如何結束行動。

以防長：與美有共識須瓦解哈馬斯

加倫特在白宮會面後稱他認為雙方已有共識，必須瓦解哈馬斯，至於周二在國防部的會議上，美國防長奧斯汀敦促加倫特確保以軍攻擊拉法市的哈馬斯人員前，採取有效安排保護平民。雖有美國官員認為，在充分處理好人道主義方面問題前，軍事行動不應繼續，但報道又指雙方同意須瓦解在拉法的哈馬斯部隊，令其不能捲土重來或繼續向加沙走私武器，作為結束戰事及為加沙新政治當局鋪路先決條件。

聯合國安理會周一在美國棄權下通過加沙停火決議，以總理內塔尼亞胡取消派團訪美，但美官員指以方要求白宮再安排高層會議。有在華盛頓的以色列官員確認正重新安排會議，內塔尼亞胡正考慮最快下周派出代表團。

（路透社/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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