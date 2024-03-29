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美撞橋貨輪黑盒揭領航員求救險情

【明報專訊】美國巴爾的摩市弗朗西斯‧斯科特‧基大橋周二遭懸掛新加坡國旗的Dali號貨櫃輪撞塌後，聯邦安全官員周三（27日）援引肇事船舶俗稱「黑盒」的數據紀錄儀錄音說，事發前幾分鐘Dali號領航員透過無線電尋求拖船協助並通報船舶失去動力。另外，搜救人員周三從水中打撈出兩名失蹤者遺體。

黑盒也錄下領航員下令船員拋錨，可能是為了減緩船舶行駛速度。此外，也能聽見有人透過警方無線電說：「暫停橋上所有交通。有一艘失去動力的船正靠近。」當眾人正討論下一步行動，包括提醒所有工作人員離開橋面，有人突然大喊「整座橋都塌了」。

兩失蹤者遺體撈出

事件中失蹤的6人已被推定遇難。潛水員周三在約7米水底一輛貨車內發現兩名男工人屍體，他們分別是26歲的危地馬拉工人，以及35歲墨西哥工人。報道指他們事發時正在貨車上休息和取暖。警方指根據聲納掃描，相信其餘墮橋車輛被倒塌大橋的瓦礫包圍，潛水員會在清除瓦礫後再搜索。

美媒稱，作為美國最主要汽車進口與煤炭出口貿易港之一，如果巴爾的摩港長時間停擺，將引發大混亂。物流公司DHL Supply Chain運輸總裁蒙克梅爾（Jim Monkmeyer）周三表示，巴爾的摩港可能會關閉6周，約5月重開，而現在狀况混亂，將對運輸成本產生影響，塞港情形可能持續3到6個月。

（路透社/法新社/彭博社）

相關字詞﹕貨櫃船 撞橋 巴爾的摩

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