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百年老店招牌動搖 應變遲緩失顧客心

【明報專訊】日本小林製藥1月中開始收到醫生通報，指有病人服用該公司旗下含紅麴成份產品後不適，其後入院病例不斷增加，但小林製藥推遲了近兩個月才決定回收相關產品備受批評，令該百年老字號的招牌和顧客信任動搖。

小林製藥前身「小林盛大堂」1886年由小林忠兵衛於名古屋市設立，售賣雜貨、化妝品和洋酒等，兩年後設藥品部門，並於1919年在大阪成立小林製藥，時至今日已成業界龍頭企業之一。

每日放送（MBS）報道，一名40多歲上班族去年夏天體檢發現有肥胖傾向，因而買了兩包60粒裝的小林製藥「紅麴コレステヘルプ」服用，當時心想「小林製藥這麼有名，沒有問題的」。他按照包裝指示每天服用3粒，但尿液開始變深色，後更出現排尿困難、劇烈腹痛等癥狀。

民眾成驚弓鳥 恐慌蔓延

至去年9月，該名男子開始往返醫院，10月入院接受手術治療，大約一周後出院。此後其腎臟數值仍未回復正常，目前無法完全正常上班。男子表示小林製藥上周五宣布回收該款問題保健品後，他曾致電熱線查詢和說明自己的健康情况，但對方問：「你有包裝的編號嗎？如果沒有的話，我們沒辦法回應。」當時他早已把包裝和收據都丟掉了，因此談話沒進展。他對此感不滿。

這次紅麴保健品出問題，在日本已引發民眾各種猜測。有人回想「我吃的糖果好像也有紅麴成分，會不會有問題啊？」類似的恐慌逐漸蔓延。

（中央社/關西電視台）

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