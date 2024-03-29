紅麴產品疑致4死 日通報世衛挽信心 小林製藥社長致歉落淚 股東斥管理鬆散「哭也沒用」

【明報專訊】日本小林製藥昨天（28日）公布，日本再多兩宗生前曾服用公司旗下含紅麴成分保健食品用戶死亡案例，令同類死亡個案增至4人，另有93人因腎病等住院。相關保健品是否直接致死原因仍待查明。小林製藥昨上午召開股東大會，社長就事件道歉並一度落淚，惟有股東不滿公司管理體制鬆散，指社長「哭也沒用」。日本首相岸田文雄敦促查明事故原因，日方亦表示會向世界衛生組織（WHO）及外國通報事態發展，以維持外界對日本食品安全的信任。
小林製藥本月26日、27日分別公布首兩名死者個案。昨天新增的兩名死者由家屬聯絡小林製藥，一人在服用已被大阪政府勒令強制回收的「紅麴コレステヘルプ」（意譯：紅麴膽固醇幫助）後出現腎臟病症而死亡，另一人則從2021年以來一直服用同款產品。小林製藥正調查二人死因是否跟旗下產品有關。「紅麴コレステヘルプ」是2021年4月開始發售的新產品。
小林製藥昨上午在大阪一間酒店閉門召開股東大會，社長小林章浩在會議之初為公司紅麴保健產品可能導致腎病等個案，以及「引發（社會）極大困擾」表示深深致歉。日媒引述與會股東透露，小林章浩在會議結束時一度落淚。
一名70多歲的股東直言小林章浩「哭也沒有用」，認為對方可能只是在談到員工時情緒變得較為激動，不滿他只依照筆記發言。該股東批評該公司管理體制鬆散。
岸田文雄促撤查防同類事故
事件已驚動政府高層。首相岸田文雄昨上午在參議院預算委員會會議中回應事件，強調首先要查明原因，然後檢討和落實政策以防止同類事故再次發生。日本內閣官房長官林芳正昨上午則在記者會表示，政府「正適時適切地將所掌握的事態通報世衛及外國，確保外界對日本食品信賴」。
小林製藥上周五自主回收「紅麴コレステヘルプ」、「ナイシヘルプ＋コレステロール」（意譯：體內脂肪加膽固醇幫助）及「ナットウキナーゼさらさら粒GOLD（ゴールド）」（意譯：納豆激酶金粒散）3款含紅麴的保健食品，同日各使用小林製藥紅麴原料的廠商亦開始自主回收商品。大阪市政府前天發布行政命令，強制回收上述3款小林製藥保健品。
厚勞省調查團隊昨傍晚聽取小林製藥就事故原因的解釋。厚勞省會後決定，將對小林製藥旗下使用紅麴原料的52間子公司，以及173間購入紅麴原料的廠商製品作調查。
港食安中心公布問題黑醋產品
紅麴原料廣泛應用於食品。本港食安中心昨呼籲市民勿食用日本進口瓶裝黑醋產品「紅糀黑酢」，因有關產品可能含懷疑有問題紅麴成分，中心正跟進事件。有關產品廠商為「福山黑酢株式會社」，產品容量500毫升，進口商為黃金兄弟香港有限公司。