紅麴產品疑致4死 日通報世衛挽信心 小林製藥社長致歉落淚 股東斥管理鬆散「哭也沒用」

小林製藥本月26日、27日分別公布首兩名死者個案。昨天新增的兩名死者由家屬聯絡小林製藥，一人在服用已被大阪政府勒令強制回收的「紅麴コレステヘルプ」（意譯：紅麴膽固醇幫助）後出現腎臟病症而死亡，另一人則從2021年以來一直服用同款產品。小林製藥正調查二人死因是否跟旗下產品有關。「紅麴コレステヘルプ」是2021年4月開始發售的新產品。

小林製藥昨上午在大阪一間酒店閉門召開股東大會，社長小林章浩在會議之初為公司紅麴保健產品可能導致腎病等個案，以及「引發（社會）極大困擾」表示深深致歉。日媒引述與會股東透露，小林章浩在會議結束時一度落淚。

一名70多歲的股東直言小林章浩「哭也沒有用」，認為對方可能只是在談到員工時情緒變得較為激動，不滿他只依照筆記發言。該股東批評該公司管理體制鬆散。

岸田文雄促撤查防同類事故

事件已驚動政府高層。首相岸田文雄昨上午在參議院預算委員會會議中回應事件，強調首先要查明原因，然後檢討和落實政策以防止同類事故再次發生。日本內閣官房長官林芳正昨上午則在記者會表示，政府「正適時適切地將所掌握的事態通報世衛及外國，確保外界對日本食品信賴」。

小林製藥上周五自主回收「紅麴コレステヘルプ」、「ナイシヘルプ＋コレステロール」（意譯：體內脂肪加膽固醇幫助）及「ナットウキナーゼさらさら粒GOLD（ゴールド）」（意譯：納豆激酶金粒散）3款含紅麴的保健食品，同日各使用小林製藥紅麴原料的廠商亦開始自主回收商品。大阪市政府前天發布行政命令，強制回收上述3款小林製藥保健品。

厚勞省調查團隊昨傍晚聽取小林製藥就事故原因的解釋。厚勞省會後決定，將對小林製藥旗下使用紅麴原料的52間子公司，以及173間購入紅麴原料的廠商製品作調查。

港食安中心公布問題黑醋產品

紅麴原料廣泛應用於食品。本港食安中心昨呼籲市民勿食用日本進口瓶裝黑醋產品「紅糀黑酢」，因有關產品可能含懷疑有問題紅麴成分，中心正跟進事件。有關產品廠商為「福山黑酢株式會社」，產品容量500毫升，進口商為黃金兄弟香港有限公司。

（中央社/關西電視台/朝日新聞）