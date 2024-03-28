以人質控訴哈馬斯性侵 40歲女律師揭傷疤 喚關注被擄者

《紐時》周二（26日）刊登蘇薩納（Amit Soussana）專訪，蘇薩納稱哈馬斯突襲當天她身處以色列南部鄰近加沙的社區卡法阿扎（Kfar Aza），她躲在睡房衣櫃但最後仍被發現強行帶往加沙，當時她仍相信會有人前往營救。

後來，她被禁錮在一間私人住宅，守衛自報名字為穆罕默德。蘇薩納指穆罕默德特別關注她的經期，在去年10月24日當天清晨穆罕默德要求她去洗澡，當她在浴室沖身數分鐘後穆罕默德便催促她「趕快」，她轉身看到對方持槍站着。蘇薩納當時用手巾遮掩自己，但對方逼她拿走。其後穆罕默德讓她坐在浴缸邊，她當時緊閉雙腿極力反抗，但對方不斷拳打她又用槍指向她的臉，最後將她拖到臥室強姦。她回憶說對方事後表現出懊悔，對她說：「我不好，我不好，請不要告訴以色列。」

禁錮55天遭守衛強姦毆打

蘇薩納後來被帶到另一禁錮地點時遇上4名女人質，其間她再被打，有守衛用衣服套着她的頭，強迫她坐在地上並戴上手銬，隨後用槍托打她。蘇薩納後來與兩名較年長女性被帶到地下隧道禁錮，及至去年11月30日獲釋。她共被禁錮55天。

以哈雙方皆涉性侵指控，但皆否認。聯合國專家本月初發表報告指有合理理由相信，哈馬斯成員在10月7日突襲以國時在多個地點施行性暴力，包括強姦和輪姦。《紐時》本月初則引述聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）一份未公開調查報告，指以軍涉嫌虐待在囚巴人，包括有男性及女性被囚巴人稱曾遭性侵。

（紐約時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）