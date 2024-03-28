泰下議院今審議開賭法案

料旅客人均消費增加逾半

泰國副財相朱拉潘領導的特別委員會，早前一直研究通過批准合法營辦賭場娛樂綜合設施，刺激經濟及打擊非法賭博。其報告表示，一旦在大型娛樂綜合體闢設賭場，旅客每趟旅程的人均消費將增加52%至65,050泰銖（13,960港元），可為國家額外帶來多達4488億泰銖收入（964億港元），促進國內生產總值上升1.16個百分點。報告還附有多項防止泰國人沉迷賭博的建議。

朱拉潘在社交平台X表示，泰國計劃的娛樂綜合體將兼有賭場、五星級酒店、餐廳及其他旅遊景點。要是順利，泰國可掙取數以十億美元稅收和旅遊收入。他曾表明國會一旦通過開賭法案，將馬上遞交內閣審批。而正推動吸納外資政策的首相賽塔顯然樂見其成。《曼谷郵報》周二表示，政府已成立機構處理洗錢等犯罪活動、賭債等開賭後的社會衝擊，加上民間不似過去抗拒賭博，相信很快立法成事。

彭博社報道，銀河娛樂和美高梅去年已研究在泰國開設賭場度假村可能，以對冲澳門「不確定前景」。

官員倡開5賭場 考慮宋卡清萊

按路透社早前報道，泰國計劃由國內外私企承擔包含賭場的娛樂綜合體興建和營運成本，預計投資額最少1000億泰銖（214.7億港元），政府將負責稅收和監管。

勞工部長披帕達納軍上周贊成合法賭博，認為那能締造最少5萬個職位。他主張全國開5間賭場，分佈五大地區的二線城市，選址要具備旅遊景點、足夠容納大量旅客的住宿設施、交通等基建配套。符合條件的例如有宋卡（Songkhla）和清萊（Chiang Rai）。

泰國旅遊收益約佔全國5000億美元經濟12%，並計劃最遲於2027年使旅客人數增加逾倍至8000萬。該國《民族報》上周四報道，泰國商會大學校長他那瓦（Thanawat Phonwichai）受訪稱合法賭博能促進稅收，有助國家發展。

（彭博社）