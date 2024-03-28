美東關鍵樞紐 恐干擾供應鏈

物流交通數周難復

巴爾的摩是美國最大的汽車進口港、第二大碳出口港，農業設備進入美國市場的主要入口，以及糖、石膏、木材、鋼鐵、鋁等商品的重要港口。每周約有30至40艘貨輪停靠。按馬里蘭州紀錄，該港去年輸出逾5200萬噸貨物，價值約800億美元（6259億港元）。

《華爾街日報》報道，該港口去年輸出2290萬噸煤，佔美國海運出口煤炭逾27%，當中大部分輸往印度、中國和歐洲。

挪威海運分析公司Xeneta分析員施陶澤博爾（Emily Stausboll）表示，事件可能對供應鏈造成重大干擾。東亞至美東的海運本已受巴拿馬運河乾涸和紅海持續衝突所衝擊。倘巴爾的摩港不能運作，鄰近紐約、新澤西、弗吉尼亞等港口將面臨更大壓力。

事故後商企已開始尋找替代的貨運方案，包括選用西岸港口。此外，東岸其餘港口驟增的港口吞吐量恐亦會造成積壓、擠塞、延誤等狀况。

此外，塌橋本來日均有逾3萬架次車輛通過，尤其是不能進入隧道的運輸危險品或大型車輛所必需，車輛現需繞行將造成交通擠塞或延長車程。

拜登允聯邦出資重建

美國總統拜登表示，將指派所需「一切聯邦資源」來因應事件，說：「我打算由聯邦政府來支付重建這座橋樑的全部費用，而我也預料國會將給予支持。」美國大型基建計劃通常是由各州和聯邦政府共同負擔。

（彭博社/法新社/CNBC）