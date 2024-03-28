舊橋不堪巨輪撞 美基建法規滯後

外界關注焦點之一，是貨櫃輪「Dali」號在全船停電後失控。雖然電力短暫修復，但很快又再斷電，導致船身失去動力和轉動方向舵能力，船員多次嘗試修復無果，身處船上的港口船長曾下令拋錨以試圖煞停船身，但錨未下水已撞上橋墩。船長在得知意外難免後發出求救信號，好讓當局及時攔截橋上交通，挽救了多人性命。當局表示，「Dali」號事發前以每小時9.2海里前行，速度正常。

調查燃料有否污染致「死火」

《華爾街日報》引述熟知調查消息人士報道，調查方向之一是出事貨櫃輪所用的燃料是否受污染。報道引述一名船員稱，事發時其中一個引擎停止運作，引擎室內充滿已燃燒燃油的氣味，四周熏黑。報道指出，船舶在海上停電不常見，但總有發生，也長期被視為船舶主要意外風險之一，今次發生地點在港口內屬十分不幸。希臘海事建築師帕古拉托斯（Fotis Pagoulatos）指出，停電原因包括受污染燃料，令船的主發電機失靈，萬一全船停電，動力系統就會無法運作。他補充，雖然其他較小的發電機可以投入運作，但無法取代主發電機的所有功能，亦要時間「熱身」。

報道稱，調查方向也包括Dali號的安全紀錄。資料顯示，Dali號2016年7月11日正離開比利時一座貨櫃場時曾撞上碼頭，導致船身受損，檢查報告指「船身損壞已妨礙其適航性」，隨後修復。新加坡海事及港務管理局周三表示，Dali號曾在去年6月和9月分別通過兩次外國的港口檢查。在6月的檢查中，當局發現Dali號的燃油壓力監測儀表出現故障，但在船出港前已修好。

橋墩沒屏障 橋身符法規不符現實

至於遭撞塌的弗朗西斯‧斯科特‧基大橋（Francis Scott Key Bridge）為何「不堪一擊」，也是調查重點之一。馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）強調大橋「完全符合法規」，但有多名專家指出，這座大橋於1977年落成，當年一般貨櫃輪只可運載1000至2500個標準貨櫃，當年的設計明顯沒有預計到目前超級貨輪年代的來臨。單以Dali號為例，它可載1萬個貨櫃，運載量是當年的4至10倍 。英國謝菲爾德大學土木結構工程學專家巴爾（Andrew Barr）說，相關「影片並未顯示這座橋樑有任何明顯的結構缺陷，但它也沒被設計用來安然挺過被這麼大一艘船迎面撞上」。《紐約時報》亦引述多名結構工程師稱，從影片所見，出事大橋橋墩看來沒有保護屏障，如此大橋不可能承受得到排水量近10萬噸的大型貨櫃輪撞擊。

美逾4.3萬座橋列「結構缺陷」恐塌

此外，《華爾街日報》取得該大橋對上一次於2021年的檢查紀錄，顯示大橋本身狀况一般。根據美國道路與運輸建設者協會（ARTBA），在美國逾三分之一橋樑需維修的情况下，巴爾的摩大橋倒塌事件再次凸顯了美國橋樑整體安全的隱憂。協會表示，目前美國仍有超過4.3萬座橋樑狀况不佳，被歸列為「結構缺陷」，未來恐有坍塌之虞。

美國康內爾大學基礎設施政策系主任格迪斯（Rick Geddes）說：「這場災難揭露美關鍵基礎設施，是多麼容易受突發且毁滅性事故及蓄意破壞的影響。 」

美國各地橋樑狀况不佳，正是促使拜登政府推動價值1.2萬億美元跨黨派基礎建設法案的動力。這項法案已於2021年獲拜登簽署生效，其中包含1100億美元用於升級道路和橋樑。

（BBC/華爾街日報/衛報/獨立報/紐約時報）