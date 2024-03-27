日內閣解禁武器出口 京嚴重關切

與英意合研次世代戰機可外銷

中國外交部發言人林劍回應稱，中方對此表示嚴重關切，敦促日方切實尊重周邊鄰國的安全關切，深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

與北約成員國英意的次世代戰機（相當於國際定義的第六代戰機）項目聯合研發，是日本首次與美國以外國家共同研發武器裝備，預定最遲2035年服役。共同社報道，修改後的方針規定，戰機出口目的地將僅限與日本有簽署國防裝備和技術轉移協定的國家，目前共15國，包括美國、德國、印度、菲律賓和越南。此外，日後每一筆次世代戰機外銷，事前都需經內閣批准。方針修改後，日本可將與英意共同研發的新戰機外銷至第三國，但不會交付給正作戰的國家。另外，日本政府暫時不打算出口其他共同研發的致命武器。

在解禁出口的同時設置限制，被視為首相岸田文雄及其領導的自民黨，安撫傳統上抱和平主義、安全議題上立場溫和的執政聯盟伙伴公明黨。兩黨本月15日就出口規則修訂達成共識。

日本和平憲法禁向第三國出口與國際合作研發武器。日本2014年取消武器禁運政策後，在特定條件下容許武器出口，用意是加強與盟國關係，並透過出口培植國內產業。去年12月，日修改武器出口規則，允許獲外國許可而在日生產武器出口，為向更多國家出口軍備打開大門。

（共同社/中央社）