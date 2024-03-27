櫃船撞斷巴爾的摩鋼橋 及時攔車減傷亡

櫃船電力故障失控 6失蹤1危殆

事發的弗朗西斯‧斯科特‧基大橋（Francis Scott Key Bridge）以美國國歌填詞人命名，橫亙巴爾的摩帕塔普斯科河（Patapsco River），是美國其一繁忙港灣大橋，年均車流量達1130萬輛。

昨消息指出，周二凌晨1時27分，一艘289米長的新加坡註冊貨櫃船離開港口時失去動力，繼而撞向橋墩。近3公里長的大橋瞬間折斷成幾段塌落，途經車輛也隨之墜入56米下河流。貨船冒煙起火但無人傷亡。

市長說肇事時橋上有一些修路工人。迄當地時間周二早上10時，當局救出了兩人，一人無傷，另一人送院後危殆。救援人員昨用聲納器材等在清晨水溫8℃、深15米的河裏搜索6名失蹤者。

專家認為，橋墩明顯承受不住衝擊力，導致鋼構桁架和鋼筋混凝土的橋面上部結構繼而倒塌。

（路透社/法新社/BBC/CBS）