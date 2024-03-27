專家：毁壞家園可構成戰爭罪

評論網站The Conversation周一發表加拿大麥基爾大學法律學院副教授古普塔的文章，提到學者以及聯合國適當住房權特別報告員拉賈格帕爾（Balakrishnan Rajagopal）將房屋的故意破壞——無論是在戰爭還是和平時期，由政府或私人實體，對個人還是社區——稱為「毁壞家園」。

以軍故意摧毁房屋 巴人流離失所

古普塔指出，房屋不僅僅是物理的住所或財產。廣泛的毁壞家園消滅了個人和集體的身分、記憶和對家園的聯繫。她認為，加沙的房屋與巴勒斯坦土地、領土和國家認同的深厚聯繫，使得以色列對其的破壞成為種族滅絕策略。以色列長期以來故意且隨意地摧毁巴勒斯坦人的房屋，隨後的巴勒斯坦人流離失所，伴隨着對巴勒斯坦土地的合法吞併。

「毁壞家園」不見於《日內瓦公約》，但據1948年的《防止及懲治滅絕種族罪公約》，當蓄意全部或局部消滅某民族、人種、種族或宗教團體，「致使該團體成員在身體或精神上遭受嚴重傷害」、或「故意使該團體處於某種生活狀況下以毁滅其全部或局部生命」都構成種族滅絕。古普塔認為「毁壞家園」行為與上述兩種種族滅絕行為有關，故指有充分理由評估以色列對巴勒斯坦家園破壞為種族滅絕。

（美國全國公共廣播電台/The Conversation）

（以色列-哈馬斯戰爭）