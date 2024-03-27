聯國專家報告判定以軍種族滅絕 籲實施武器禁運 以方斥顛倒現實

巴勒斯坦被佔領土問題特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）在名為《一場種族滅絕的剖析》（Anatomy of a Genocide）的報告中指出，有明確迹象以色列觸犯聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》第二條所列5項種族滅絕行為裏的3項：殺害某一民族、人種、種族或宗教團體的成員；致使該團體的成員在身體或精神上遭受嚴重傷害；故意使該團體處於某種生活狀況下，以毁滅其全部或局部的生命。阿爾巴內塞說：「有合理的根據認為，（這些行為）已達對加沙巴人實施種族滅絕的門檻。」

轟以扭曲開戰正當性 合理化暴力

以色列沒被指控的另外兩項行為是「意圖防止該團體內的生育」、「強迫轉移該團體的兒童至另一團體」。

根據報告草稿，阿爾巴內塞認為以色列極右政府和軍隊故意扭曲「開戰正當性」（jus in bello）原則，試圖合法化對巴人的種族滅絕暴力行為。她說：「以色列在加沙的壓倒性攻勢，以及對生活條件的破壞，表明以色列實際上意圖摧毁巴人社群。」她表示，一些以色列高官明確表達強迫巴人遷徙並由以色列定居者取代他們的意圖，這表明「疏散命令和安全區已被用作實現種族清洗的種族滅絕工具」。

該報告接續指出：「以色列實際上將整個受保護群體及其維持生命的基礎設施視為『與恐怖主義有關』或『支持恐怖主義』，因而將一切和每個人都轉化為可以殺害或摧毁的目標或附帶損害。這樣，根據定義，加沙的任何巴人都不安全。這造成毁滅性的蓄意後果，造成數以萬計巴人喪生，破壞了加沙的生活結構，並給其人口造成了不可修復的傷害。」

以重申針對哈馬斯非巴人平民

以色列駐日內瓦外交使團表示，以色列「完全拒絕這份報告」，稱這只是試圖破壞以色列根基運動的延伸，稱「以色列的戰爭是針對哈馬斯，而不是針對巴勒斯坦平民」，批評阿爾巴內塞作出「令人憤慨的指控」。

根據聯合國資料，巴勒斯坦被佔領土問題特別報告員是UNHRC任命的獨立專家，負責跟進並報告巴勒斯坦被佔領土的人權狀況。意大利律師阿爾巴內塞在2022年3月上任命。

以色列一直嚴厲抨擊阿爾巴內塞及其任命，美國周一亦指阿爾巴內塞的任命是「對以色列懷有偏見」。以哈戰爭爆發後，阿爾巴內塞因曾發表言論，否認去年10月7日觸發戰爭的哈馬斯突襲以色列是出於反猶主義後，上月以色列對她實施簽證禁令。

南非去年底向聯合國轄下國際法院（ICJ）控訴以色列在加沙對巴人實施種族滅絕。ICJ尚未對指控裁決，但今年1月命令以色列作戰期間應竭盡所能避免種族滅絕行為，且應允許人道救援物資進入。

（法新社/衛報/以色列時報/聯合國網站）

（以色列-哈馬斯戰爭）