明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

日小林製藥產品傷腎 疑致1死住院急增

【明報專訊】日本小林製藥的紅麴食安風暴愈演愈烈。小林製藥公司旗下3款含有「紅麴」成分保健品疑導致多人出現腎病，昨天涉事新住院人數急增50人至76人，另有一名長期服用問題產品的用家近日因腎病死亡，小林製藥懷疑與產品有關，正作調查。小林製藥再度呼籲不要服用旗下相關紅麴產品。

小林製藥周三（26日）表示，一名用家由2021年4月起購買旗下的「紅麴膽固醇顆粒」，並持續服用近3年至今年2月，該用家近日因腎病死亡。日本放送協會（NHK）報道，這宗死亡案例並非之前公布住院的26人之一，死者在2021年4月至今年2月期間，持續服用「紅麴降膽固醇錠」，每天3粒。小林製藥表示，察覺產品有問題後接獲超過3000封郵件，死者家屬上周六（23日）晚透過電郵聯絡，公司到周一才看到，並於周二確認。小林製藥懷疑產品與死者的死因可能有關，將與家屬會面了解詳情並展開調查。

小林製藥上周五宣布自行回收部分含有紅麴成分的保健食品，因為有人服用這些產品後出現腎病症狀。除了周二已確認的26個住院案例，截至周三上午，住院人數新增50人，達到76人。此外，7人曾到醫院求診，有些人需要洗腎。

不排除港有水貨 公司籲勿食

小林製藥把紅麴賣給日台等地52家公司，已有廠商相繼宣布召回產品。日本「咚兵衛」紅色版的天婦羅蕎麥麵成分被發現含有「紅麴色素」，惹來質疑，生產商日清趕緊強調沒有使用小林製藥的問題原料。

小林製藥（香港）有限公司亦發表聲明，稱公司沒有進口或銷售涉事的「紅麴膽固醇顆粒」，但警告香港市面上或許存在平行進口（俗稱水貨）的產品。聲明稱，為保障香港消費者健康，公司建議正服用相關產品者停止服用。

（共同社/中央社）

相關字詞﹕日本食品 日本 腎病 食安 食物安全 紅麴 小林製藥

上 / 下一篇新聞