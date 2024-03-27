日小林製藥產品傷腎 疑致1死住院急增

小林製藥周三（26日）表示，一名用家由2021年4月起購買旗下的「紅麴膽固醇顆粒」，並持續服用近3年至今年2月，該用家近日因腎病死亡。日本放送協會（NHK）報道，這宗死亡案例並非之前公布住院的26人之一，死者在2021年4月至今年2月期間，持續服用「紅麴降膽固醇錠」，每天3粒。小林製藥表示，察覺產品有問題後接獲超過3000封郵件，死者家屬上周六（23日）晚透過電郵聯絡，公司到周一才看到，並於周二確認。小林製藥懷疑產品與死者的死因可能有關，將與家屬會面了解詳情並展開調查。

小林製藥上周五宣布自行回收部分含有紅麴成分的保健食品，因為有人服用這些產品後出現腎病症狀。除了周二已確認的26個住院案例，截至周三上午，住院人數新增50人，達到76人。此外，7人曾到醫院求診，有些人需要洗腎。

不排除港有水貨 公司籲勿食

小林製藥把紅麴賣給日台等地52家公司，已有廠商相繼宣布召回產品。日本「咚兵衛」紅色版的天婦羅蕎麥麵成分被發現含有「紅麴色素」，惹來質疑，生產商日清趕緊強調沒有使用小林製藥的問題原料。

小林製藥（香港）有限公司亦發表聲明，稱公司沒有進口或銷售涉事的「紅麴膽固醇顆粒」，但警告香港市面上或許存在平行進口（俗稱水貨）的產品。聲明稱，為保障香港消費者健康，公司建議正服用相關產品者停止服用。

（共同社/中央社）