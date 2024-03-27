佛州禁兒童擁社媒帳號 14歲以下受限 明年生效

德桑蒂斯周一（25日）簽署的這項新法案明年元旦起生效，當中訂明未滿14歲的兒童及青少年均不得開立社交平台帳戶；14和15歲青少年設社交平台帳號前，也須徵得家長同意。至於目前已經擁有社交平台帳號的14歲、15歲青少年，只要有其一家長或監護人提出反對，就要刪掉帳號，社交平台須在相關兒童及青少年或其家長要求下，取消帳戶和刪除帳戶內所有資訊。此外，新法亦要求色情網站對登入者有由「非政府、獨立、與不隸屬社交平台的第三方」作的年齡驗證，使兒童不會瀏覽到相關內容。

贊成新法的人士表示，最近的研究顯示青少年使用社交平台有損精神心理健康的風險較大，甚至容易罹患抑鬱症，也較容易因社交平台而遭受網絡欺凌及被「網絡獵人」傷害。

保護心理健康 AI助驗開戶年齡

不過，科技行業貿易組織NetChoice副主席紹博（Carl Szabo）則認為，年齡驗證要求可能有損佛州人的私隱，新法也可能侵犯了憲法第一修正案保障的言論自由，包括「分享與探視網絡言論的權利」。

目前大多數社交平台要求用戶必須年滿13歲，但很少確切執行，網民亦很容易輸入虛構出生日期並蒙混過關。根據facebook的說法，用戶可透過上傳​​身分證照片或將自拍照發送給名為Yoti的第三方公司，該公司會以人工智能（AI）分析照片中人的年齡，據稱辨認出6至11歲兒童為13歲以下的準確率高達96.99%。

社交平台承擔違規罰款

根據佛州新法，父母或子女均不用承擔兒童違規使用社交平台的責任，如果社交平台被發現違規，則要承擔每次1萬至5萬美元（約7.8萬至39萬港元）的賠償責任。

（華爾街日報/CNN/霍士新聞）