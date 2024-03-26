英副揆譴責中方網攻議員 華使館：惡意詆譭

英外交部制裁涉網攻2人1企業

英國外交部同時宣布，對2021年對中方持批判立場的議員電郵帳號遭企圖入侵，制裁兩名個人及一間與中國黑客組織APT31有關的企業。當局又指控另一個身分不明、隸屬中國政府的黑客組織，是選委會系統2021至22年間被入侵的幕後黑手。英國選委會去年8月稱，在2022年10月發現選委會系統有可疑活動，其後確認有敵意行為者（hostile actors）早於2021年8月就存取系統。《太陽報》昨報道指事件涉及中國黑客。《衛報》昨報道，另有一批對華鷹派政客就相關黑客活動，被召集聽取國會安全主任賈爾斯的簡報；《衛報》前一天指他們亦是中國黑客針對目標。

中國外交部發言人林劍周一在例行記者稱網絡攻擊溯源問題高度複雜敏感，在調查和定性網絡事件時應有充分客觀證據，不應抹黑他國和將網絡安全問題政治化。（衛報/金融時報/路透社）