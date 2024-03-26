韓教授醫生減看診時數撐工潮 擴招風波 政府協商期暫緩處分罷工者

按計劃集體辭職

韓國全國醫科大學教授協議會（簡稱全醫教協）非常對策委員會昨表示，醫科教授們按既定計劃周一起辭職以示堅決立場。參與辭職的醫學院佔全國40間大學醫學院的大部分，包括首爾大學、延世大學、釜山大學、天主教大學。其中單是蔚山大學便有433名教授請辭。

遞交了辭職信的醫科教授將把手術和診症時間減為一周不超過52個小時（有的大學決定少至40小時），另由4月1日起縮減門診，集中治療重症、危急患者。

全醫教協向政府重申，不撤回明年起增加2000個醫科生學額的決定不能化解這場危機。該會並提出三大訴求：讓拒復職而受停牌等懲處的資淺醫生恢復名譽；政府與醫療界的協商組織要包含資淺醫生；通過「對話窗口」樹立具科學根據的醫學額增加數目和醫療政策。

有教授腦出血亡 疑過勞死

醫學界抗議政府增加醫科學額損害教學質素等。自2月20日起約100間醫院近1.2萬名作為醫療系統骨幹的資淺醫生集體辭職，其中5556人接獲停牌3個月的通知，數名醫協幹部受刑事調查。此外，迄周日有9109名醫科生休學一年抗議兼獲批准，佔全國醫科生總數48.5%。

工運逾一個月間，各醫院仰仗教授等資深醫生提供服務，政府亦提供了軍醫等支援，但醫療情况極為緊張。24日凌晨4時半許，釜山大學醫院一名44歲眼科教授在家中腦出血死亡，惹起「醫療空白」導致過勞死的臆測。

保健福祉部因應事態，昨宣布即日起批准私人執業醫生到教學醫院兼職，隸屬教學醫院的醫生可去其他教學醫院診治。

（韓聯社/朝鮮日報/韓民族報）