FT：美日安保擬逾60年最大升級 重組指揮架構制華

報道指出，美日兩國認為，美軍和日本自衛隊需要有更「無縫」的合作及規劃，特別是處於像台灣衝突的危機。日本近年大幅提升對防衛的投資，包括計劃購買美國戰斧巡航導彈，自衛隊明年還會設立「聯合作戰司令部」，以改善軍種協調。

駐日美軍司令有望擴權 助前線協調

然而，因駐日美軍跟過去雙方部隊合作較少年代相比幾乎沒什麼變化，而且指揮和控制權較低，令美日之間的協調面臨障礙。日本目前更多要跟總部設於夏威夷的美軍印太司令部聯絡，問題是夏威夷跟東京距離6200公里，且有慢19小時的時差。因此，日方一直要求華府向級別較低、但較多日常合作的駐日美軍司令給予更多行動權力，理由是需要更緊密的現場協調。

駐日美軍司令目前一般由美國空軍第五航空隊司令（三星空軍中將）兼任，受印太司令部（其司令一般由四星海軍上將出任）節制。拜登政府考慮的其一方案來自現任印太司令部司令阿奎利諾，即創立一支隸屬於美國太平洋艦隊的全新美軍聯合特遣部隊，太平洋艦隊司令（四星海軍上將）亦將會比以往在日本逗留更長時間，同時在日本升級支援架構，長遠而言，該支特遣部隊會轉移到日本。消息人士指出，其他考慮選項包括提升駐日美軍的級別，而美國國防部目前尚未就任何方案作出決定，防長奧斯汀有意讓阿奎利諾的繼任者帕帕羅5月履新後參與決定。

拜登與岸田會面的翌日（4月11日），兩人會跟菲律賓總統小馬可斯，在白宮歷史性舉行美日菲峰會。白宮發言人讓-皮埃爾上周一（18日）稱，3人將推進三邊伙伴關係，重申美國跟菲律賓，及美國與日本之間的堅固同盟。讓-皮埃爾續指3國領袖將討論三邊合作，促進包容的經濟成長和新興科技，推動潔淨能源供應鏈和氣候合作，進一步促進印太地區和世界各地的和平安全。

（金融時報）