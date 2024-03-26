美棄權 安理會通過「齋月即時停火」決議案

以色列即拒派團訪美 拜登政府失望

拜登政府原先要求以色列派出代表團訪美，盼施壓阻止以軍出兵拉法，但在最新決議案表決前不久，以色列總理內塔尼亞胡威脅，倘若美方不動用否決權，他將取消派團計劃。最終美國投下棄權票，令法案得以在其他14國贊成下獲通過，以色列隨即宣布不會派團訪美，指摘美方的棄權票對戰爭努力和人質獲釋造成「傷害」。

白宮國安會發言人柯比對此表示失望，同時強調曾提出要求「即時停火」決議草案的美國，這次不動用否決權並不代表「我方政策的轉變」，指美方立場是支持停火，因決議案文本未提到譴責哈馬斯，因此投棄權票。

這項決議案由安理會10個非常任理事國合作撰寫，並由莫桑比克的代表提出，上次對美方提案投反對票的中國、俄羅斯和阿爾及利亞這次投下贊成票，關鍵在於美國會否動用否決權。儘管華府預先警告決議案可能損害由美國、埃及和卡塔爾推動的休戰談判，但在表決前不久，西方傳媒開始傳出對決議通過的樂觀聲音。法新社引述外交消息人士指安理會的非常任理事國在剛過去的周末致力跟美方磋商，避免議案再遭否決；美國網媒Axios則引述兩名華府高官，預告美方將投棄權而非反對票。

最終表決獲通過的文本跟初期版本最大的差異是將「邁向永久（permanent）和可持續的停火」改為「邁向持久（lasting）和可持續的停火」，俄羅斯曾試圖保留「永久」字眼但未成功。獲通過版本同時「要求即時和無條件釋放所有人質」，以及「撤除所有對大規模人道援助的障礙」。

中國代表讚不像前草案「迴避含糊」

中國常駐聯合國代表張軍發言時感謝撰寫文本的10個安理會成員國所作出的努力，主動將最新獲通過提案跟被中方否決的美方提案作比較，指獲通過草案要求立即停火的方向「明確、正確」，不像前一份草案「迴避躲閃，含糊其辭」。他又強調新決議案反映國際社會普遍期望，得到阿拉伯國家集體支持。

（路透社/法新社/紐約時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）