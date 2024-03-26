反對派轟情報部門無能：民遭奪自由 換不來安全

已故異見領袖納瓦爾尼的「反貪腐基金會」前總監日丹諾夫（Ivan Zhdanov）斥俄國安全部門「災難級無能」。他上周末在Telegram寫道：「當局幾十年來一直對我們說，限制我們的權益對國安是必須的，可是根本遏止不了恐襲，而聯邦安全局（FSB）忙於殺害政治異見者、監視人民、檢控反戰人士，忙裏忙外卻唯獨沒有忙於該擔起的責任。」

曾為納瓦爾尼幕僚的沃爾科夫（Leonid Volkov）上周六也在社交媒體稱，當局近5年間針對納瓦爾尼陣營人士的刑案達141宗，諷刺說FSB「喜歡編造不存在的恐怖分子……以致不夠時間對付真的」。

俄國獨立新聞網站Mediazona曾報道，2012年至2017年間每年關乎恐怖主義的罪案不超過20宗，但去年卻錄得143宗，且當中許多「完全是子虛烏有的」。

曾任議員的反對派政客古德科夫（Dmitry Gudkov）抨擊說：「他們無能為力於幹實事，一味維護犯罪政權免受人民攻擊，而非保障人民免於罪犯攻擊。」

流亡海外的反普京寡頭霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）在社交媒體稱，此恐襲顯示克里姆林宮安全機關的「無能」。

（法新社）

（莫斯科恐襲）