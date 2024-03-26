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俄指美「放ISIS煙幕」掩護基輔 白宮：典型克宮文宣

【明報專訊】儘管伊斯蘭國（ISIS）對莫斯科近郊恐襲案認責並公布第一視角片段，惟俄羅斯官方堅持事件涉及其他外國勢力。繼此前在未提供確切證據下勾勒兇手跟烏克蘭有關連後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨天在當地《共青團真理報》撰文，質疑美方收到情報指ISIS是唯一幕後黑手的講法，旨在散播ISIS「鬼怪」來掩飾其在基輔的「受監護人」的版本，並提到美國自1980年代已在阿富汗扶植「聖戰者」對抗蘇聯軍隊。白宮昨指俄指摘「烏克蘭涉事」是「典型的克宮文宣伎倆」。法國總統馬克龍昨日加入美國行列，指情報顯示ISIS是恐襲元兇。

指美1980年代扶植聖戰者抗蘇

ISIS在2019年失卻位於敘利亞的最後一片領土後，逾4.5萬名武裝成員及親屬被囚於敘利亞東北部胡勒（Al-Hol）監獄營，被視為威脅地區安全的計時炸彈。ISIS近年轉為低調從塔吉克等中亞國家招攬人手和策動襲擊，再度為區內以至歐洲帶來重大安全風險。胡勒監獄營及周邊同類營地在美國指導下由其庫爾德族盟友組織「敘利亞民主軍」（SDF）看守，至今每年仍有數百至數千名ISIS成員和親屬送抵，在營地收留壓力下美國嘗試遣返部分思想較溫和的ISIS成員返回原居地，卻面對被拒收的現實。外界如今憂美軍會因應局勢全面撤出敘利亞，恐引爆胡勒監獄營的安全風險。

ISIS低調中亞招新血 區內隱患

據今年1月的聯合國報告提出，西方情報機構發現ISIS在阿富汗的分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）在此前12個月內，成功從塔吉克老牌伊斯蘭極端組織Jamaat Ansarullah（西方習稱為塔吉克塔利班，惟阿富汗塔利班拒認聯繫）以及其他中亞組織招募成員。伊朗當局確認，今年1月造成逾百死的炸彈襲擊是由ISIS的塔吉克成員所策動。

（華爾街日報/衛報/耶路撒冷郵報）

（莫斯科恐襲）

相關字詞﹕莫斯科恐襲 伊斯蘭國（ISIS） 中亞 塔吉克 伊斯蘭國呼羅珊省 敘利亞

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