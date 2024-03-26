俄恐襲4疑犯提堂 政客籲復死刑 逼供片段流傳 割耳塞口電擊下體

4名疑犯上周六在莫斯科西南約340公里的布良斯克州落網。俄羅斯國營傳媒稱，他們分別是32歲4兒之父米爾佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）、30歲的拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda），兩人被指是武裝組織成員。25歲的法里杜尼（Shamsidin Fariduni）被指是莫斯科州波多利斯克一間工廠的外勞，19歲的法伊佐夫（Muhammadsobir Faizov）此前則在莫斯科東北伊萬諾沃市當理髮師。

4被告眼瘀臉腫 全屬居俄塔吉克公民

4人周日先被蒙眼綁手押到聯邦偵查委員會總部接受查問，然後轉送往莫斯科東部巴斯曼地區法院出庭，他們均被控「集體施行恐怖襲擊致死」罪。莫斯科法院的官方社交平台Telegram頻道表示，4人皆是居住在俄羅斯的塔吉克公民，其中3人已承認所有控罪，4人將在5月22日案件正式開審前還押。

4人分別坐在玻璃犯人欄中聽取控罪，其中法伊佐夫身穿病人服坐輪椅聽審，其間貌似沒有意識，路透社亦指他一隻眼睛看來不見了。拉查巴利佐達頭部包紮繃帶，網上流傳影片顯示一名看來是他的男子被俄特種部隊割耳塞入口中，最後男子把其吐出。另一影像則顯示疑似法里杜尼被制服倒地，其長褲被褪至膝部，胯部被連接電池電擊直至口吐白沫；亦有片段顯示執法人員以槌子施刑逼供。

一個跟俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」有聯繫的Telegram頻道稱，以TA-57野戰電話線路電擊盤問對象手指、耳朵以至生殖器，是俄羅斯「慣常」審問方式，稱該裝置可釋放高達80伏特電流。俄羅斯獨立傳媒則稱，割下拉查巴利佐達耳朵的軍官佩戴有新納粹組織的「黑太陽」和「骷髏頭」徽章，疑似跟活躍於烏克蘭戰場的俄極右準軍事組織魯西奇（Rusich）有聯繫。

反對派料安全部門故意流出逼供影片

俄羅斯人權網站Gulagu.net質疑4名恐襲疑犯承受嚴刑逼供，是來自俄政府最高層指示，認為今次莫斯科恐襲證據已基本確鑿，根本沒必要虐待逼供疑犯。流亡海外的俄羅斯記者科萊澤夫（Dmirty Kolezev）則指出，今次似乎是安全部門故意和樂於向友好的Telegram頻道發放逼供相關影片。他相信，疑犯跟着承認是「奉烏克蘭總統澤連斯基之命殺人」也不足為奇。

上周五恐襲造成最少137死、182傷。當局至昨天已確認最少62名死者身分，俄新社稱對所有死者作基因測試或需時兩周。雖然極端主義組織「伊斯蘭國」（ISIS）已對恐襲認責，但俄政府包括總統普京皆暗示「烏克蘭涉事」。數以千計民眾近日到案發現場的音樂廳外獻花，37歲男子馬特韋耶夫（Alexander Matveev）說：「我相信普京所說，他說他們（疑犯）試圖逃往烏克蘭，這很有道理。」

俄國2010年起正式廢除死刑，國內多名政界人士在這次恐襲後呼籲恢復，前總統梅德韋傑夫周一就質問：「他們（被捕施襲者）要被殺死嗎？要，也會。」克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，暫時不會討論有關問題，而俄聯邦委員會憲法委員會主席則表示要恢復死刑就必須先修改憲法。

（CBS/金融時報/衛報/CNN/路透社）

（莫斯科恐襲）