英媒：副揆報告指華網攻國會議員

開會議員因涉疆被北京制裁

根據《星期日泰晤士報》報道，國會安全主任賈爾斯（Alison Giles）已經召集一批上、下議院議員聽取簡報，包括以下幾位「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員：保守黨前黨魁施志安、保守黨教育部前政務次官勞頓、無黨派上議院議員奧爾頓勳爵，以及蘇格蘭民族黨議員麥克唐納德。2021年，施志安、勞頓、奧爾頓因批評新疆人權問題被北京制裁。

《星期日泰晤士報》報道 ，外相卡梅倫也同意舉行一場保守黨後座議員會議，會上卡梅倫可能回答有關中國和安全的議題。

該報援引IPAC執行總監裴倫德說：「大約一年前，比利時和法國外交部公開確認我們的成員遭（中國）支持的網絡攻擊針對。其他國家私下也做同樣事情。北京毫不掩飾他們想對那些敢於對抗他們的外國政治家展開攻擊的慾望。」

彭博社報道，中國駐英大使館沒有即時回應該社前天要求置評的電郵。

英國國會情報與安全委員會（ISC）去年7月發表報告，指中國正對英國開展全面滲透、干涉英國政治、竊取英國知識產權，並試圖派人進入英國情報團隊。中國駐英使館發言人當時回應稱：「這是一份捕風捉影、揑造事實、惡意抹黑中國的有毒報告。」

（Politico/衛報/彭博社/BBC）