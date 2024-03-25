俄奪烏東村 導彈入波蘭

【明報專訊】面對烏克蘭在武器和軍力持續吃緊下，俄軍上周六（23日）宣稱在烏東取得新一項領土勝利，攻佔巴赫穆特以西的頓涅茨克州村莊伊萬尼夫斯克（Ivanivske）。俄軍過去一周亦加強炮轟烏克蘭，西部利沃夫州近波蘭邊境前晚通宵受炸，波蘭指控俄軍導彈侵犯領空。
法新社分析，俄軍攻下距離巴赫穆特約8.1公里的伊萬尼夫斯克後，下一目標或是查西夫雅爾（Chasiv Yar），為攻取頓涅茨克州戰略重鎮克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）打響前奏。
烏克蘭空軍稱，俄軍前晚通宵向該國多地發射29枚巡航導彈和28架無人機，己方擊落了其中18枚導彈和25架無人機。利沃夫州長科茲茨基（Maksym Kozytskyi）稱，離鄰接波蘭約80公里的利沃夫市南部地區也受襲，當地損毁輕微，無人受傷。
烏軍昨另稱，前晚通宵轟炸克里米亞港口城市兼黑海艦隊設施所在地塞瓦斯托波爾，炮火擊中俄軍兩棲登陸艦「亞馬爾」號（Yamal）和「亞速」號（Azov），以及黑海艦隊一處通訊中心和其他設施。當地一名俄羅斯扶植官員稱防空系統擊落逾10枚烏軍導彈。
俄軍上周五大規模空襲烏克蘭能源設施，烏能源部長加盧先科指俄軍企圖令烏克蘭全國停電。