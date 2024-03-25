明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「恐怖分子沒有國籍」 塔吉克否認國民涉案

【明報專訊】俄羅斯內政部上周六（23日）表示，莫斯科近郊恐襲後遭拘留的4名槍手都是外國公民。當地傳媒、親情報部門的Telegram頻道以至一名國會議員，都指疑兇皆來自中亞國家塔吉克。塔吉克堅持否認有公民參與恐襲。

執政黨國家杜馬（下議院）議員欣施泰因表示，在距離莫斯科西南約340公里的布良斯克州發現疑兇乘坐逃走的汽車，在車內發現多本塔吉克護照。

塔吉克是與阿富汗接壤的前蘇聯加盟共和國，伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）也有招攬該國公民參與恐襲。

惟塔吉克外交部堅稱有關其公民參與的報道「虛假」；總統辦公室周日再發聲明，指總統拉赫蒙與俄羅斯總統普京通電話，強調「恐怖分子沒有國籍，沒有家園，也沒有宗教」，但未直接提及有關槍手身分的報道。

BBC俄語新聞部引述匿名消息人士稱，音樂廳內有一名施襲者被擊斃，另一人命喪於布良斯克的車內——報道指取得其護照副本，顯示他是30歲的塔吉克公民。

俄官媒RT總編輯西蒙尼揚發布的審問疑兇片段顯示，一名蓄鬍男子以不流利且帶強烈口音的俄語說，3月4日從土耳其飛來，又聲稱大約一個月前，在社交媒體上收到陌生人發送的信息，表示願提供100萬盧布（約8.4萬港元）僱他殺人。片段顯示一人透過塔吉克語翻譯答問。

（路透社/法新社/RT）

（莫斯科恐襲）

上 / 下一篇新聞