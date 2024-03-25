「恐怖分子沒有國籍」 塔吉克否認國民涉案

執政黨國家杜馬（下議院）議員欣施泰因表示，在距離莫斯科西南約340公里的布良斯克州發現疑兇乘坐逃走的汽車，在車內發現多本塔吉克護照。

塔吉克是與阿富汗接壤的前蘇聯加盟共和國，伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）也有招攬該國公民參與恐襲。

惟塔吉克外交部堅稱有關其公民參與的報道「虛假」；總統辦公室周日再發聲明，指總統拉赫蒙與俄羅斯總統普京通電話，強調「恐怖分子沒有國籍，沒有家園，也沒有宗教」，但未直接提及有關槍手身分的報道。

BBC俄語新聞部引述匿名消息人士稱，音樂廳內有一名施襲者被擊斃，另一人命喪於布良斯克的車內——報道指取得其護照副本，顯示他是30歲的塔吉克公民。

俄官媒RT總編輯西蒙尼揚發布的審問疑兇片段顯示，一名蓄鬍男子以不流利且帶強烈口音的俄語說，3月4日從土耳其飛來，又聲稱大約一個月前，在社交媒體上收到陌生人發送的信息，表示願提供100萬盧布（約8.4萬港元）僱他殺人。片段顯示一人透過塔吉克語翻譯答問。

（路透社/法新社/RT）

（莫斯科恐襲）