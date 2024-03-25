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烏否認涉事 澤連斯基斥普京嫁禍

【明報專訊】莫斯科近郊恐襲案發生後，即使極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）認責甚至發布行兇影片，俄羅斯官員和傳媒始終鮮少提及ISIS，又或質疑並非ISIS所為，總統普京甚至隻字不提，只將矛頭指向正遭其侵略的烏克蘭，惟至昨日官方仍未正式指控事件是烏克蘭所為。烏克蘭總統澤連斯基上周六晚上反駁普京，重申該國與這場恐襲無關，質疑俄方試圖「嫁禍」烏方。分析認為，克宮或藉此嘗試影響國內輿論，增加對烏戰的支持。

烏克蘭一些官員此前已否認該國涉案，澤連斯基前晚在例行演說上重申烏克蘭跟恐襲無關，指上周五「在莫斯科發生的事明顯是……普京和其他人渣試圖把責任推給其他人」。他批評普京事發後沉默了近一天，未有即時慰問和向俄羅斯民眾解釋，反而設法把事件跟烏克蘭扯上關係，「一切都完全可以預測得到」。他又提醒俄羅斯人若願在類似事件沉默死亡，不去質疑其情報部門，普京會嘗試利用更多類似情况來鞏固個人權力。

事發後俄方極力將事件扯上烏克蘭，例如普京在全國演說指控4名被扣留的直接作案者「試圖藏身和移向烏克蘭」。官媒RT總編輯西蒙尼揚在Telegram宣稱恐襲「並非ISIS所為，而是烏克蘭人」，指控烏方故意模仿ISIS手法，「以圖愚弄全球公眾」。親克宮《莫斯科共青團報》前天在社評聲言，ISIS為黑手的說法或只是「煙幕」，呼籲徹查事件。

FT：克宮欲增烏戰支持 掩國安漏洞

《金融時報》（FT）指出，俄羅斯的論述可激起民眾對烏克蘭憤怒，並轉移他們對烏戰以來國內安全系統漏洞持續擴大的注意。流亡俄媒《新報》歐洲版的分析顯示，聯邦安全局（FSB）的焦點以往幾乎都放在防範伊斯蘭主義恐怖威脅，但自2022年（侵烏之年）起，其聲明大部分都跟烏克蘭有關，FSB指控為「恐怖主義」和監控的對象，變成以抗議政府或烏戰的俄羅斯人為主。

捷克安全專家多爾尼克認為，ISIS認責的說法似乎可信，但他認為主要疑點是施襲者事後逃跑，不像以往ISIS襲擊多數例子堅持至戰死。倫敦獨立智庫「中亞盡職調查」負責人伊爾哈莫夫則認為，俄情報部門很可能一早知情，但有點懷疑ISIS是否真的對俄羅斯有興趣，只是普京肯定可從國際同情中得益。普京不是首次被質疑以「假旗行動」插贓嫁禍，1999年掌權之初觸發第二次車臣戰爭的俄境內連串炸彈襲擊，曾有流亡俄前情報官員指控是曾任FSB局長的普京下令所為，以提升個人民望。

（金融時報/半島電視台/中央社/路透社）

（莫斯科恐襲）

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