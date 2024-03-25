明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

ISIS發第一視角片段 槍手補刀殺無赦 勇漢為救妻打暈恐怖分子 助數十人逃生

【明報專訊】極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）繼上周五（22日）即日承認發動俄羅斯莫斯科近郊恐怖襲擊，翌日再於網上平台公開一段從施襲者第一身視角錄影的90秒片段，顯示克羅庫斯城音樂廳內的兇殘殺戮經過，有中槍者復遭槍手補槍或補刀，施襲者言談表示要「殺無赦」。當天恐襲造成最少137人死亡、約180人受傷，場內細節陸續曝光，一名英勇男觀眾稱為救妻子，情急之下打暈一名恐怖分子，意外讓數十人得以逃生。

ISIS前天在Telegram表示，上周五其4名武裝分子配備機槍、手槍、刀、燃燒彈對克羅庫斯城音樂廳的襲擊，屬於「ISIS與跟伊斯蘭教作戰的國家之間的狂暴戰爭」一部分。監察全球恐怖組織活動的研究機構SITE同日表示，ISIS通訊社Amaq在社交媒體上載了一段約90秒的片段，說是「昨天在克拉斯諾戈爾斯克市血腥攻擊基督徒的獨家場景」。

兇徒稱「異教徒會被打敗」 掃射割喉補槍

片段背景似是克羅庫斯城音樂廳的大堂，畫面中人面目模糊，背景聲音雜亂，遠處有烈焰火光。片首一名施襲者持刀衝入，另一手持黃黑二色機槍（跟俄方公開檢獲槍械同款）的男子跟着跑入，向大堂周圍掃射。一地屍體和血迹，有中槍者被補刀割喉，有倒地者被補槍。

身上配置鏡頭拍攝此片的施襲者在片中兩度說：「帶上機槍。殺了他們，不要可憐他們。」他又曾說：「如果這是天意，異教徒會被打敗。真主偉大。」片段最後可見4名槍手在煙霧瀰漫的建築物內徐步前行。

這4人似乎正是ISIS上周六較早時候公開，聲稱參與這次恐襲的蒙臉男子。ISIS在襲擊當天迅速認責，惟俄羅斯政府至昨天仍將矛頭指向烏克蘭，沒直接評論ISIS是否幕後黑手。

增至137死180傷 調查指武器藏音樂廳

俄羅斯官方昨更新數字，指恐襲死亡人數升至最少137人、約180人受傷，昨尚有107人留醫，當中多人危殆。俄羅斯負責偵查重大案件的調查委員會稱，救援人員仍在案發現場搜索屍體。聯邦安全局（FSB）稱，恐怖分子所用武器是事先存放在音樂廳的一個儲藏室。俄羅斯調查委員會周日稱，在現場檢獲500枚子彈、28個彈匣，兩支AK突擊步槍，另在4名疑犯被捕時所乘車輛，檢獲一把馬卡洛夫手槍、一支AK突擊步槍和一個彈匣。

案發時，許多樂迷正準備觀賞蘇聯時代搖滾樂隊Picnic的演唱會，卻被槍林彈雨嚇煞。施襲者甫出現便近距離開槍殺人，穿過金屬探測安檢深入音樂廳。場內一些人初聞異響誤當放煙花，後見音樂廳低座的人亂起來才意識到是槍聲。

一些倖存者讚場內工作人員非常專業，迅速打開緊急出口，引導人群離開避免恐慌，又抬出死傷者。惟音樂廳老闆阿加拉羅夫（Araz Agalarov）指場內消防系統、灑水系統狀况良好，可應付幾小時，「不過場內有6000人，不可能一時三刻就全離開。恐怖分子向幾乎每個出口的人開槍」。

觀眾羅季奧諾娃稱槍手們「默默走着，有條不紊地槍殺人」。觀眾維塔利見到施襲者扔汽油彈縱火。一名留院傷者說她透過詐死活命，攻擊者見到她和別人逃跑便迅速開槍，她及時倒地裝死，但身旁女孩遇害。當大火燒來，她也被燒傷，但躺在門邊尚能呼吸，可慢慢爬出門外。

男子米哈伊爾則一鼓作氣攻擊襲擊者。他先將妻子推向安全地方，然後赤手空拳撲向施襲者，一手抓住對方手中的武器，一手擊打他的頭。見施襲者想逃，他便掐住對方的頸，在另一男子增援下，將施襲者擊暈。他受訪時說：「太可怕了。我知道一旦我稍為猶豫，他就會殺死我們夫婦。我必須出擊。」61歲的葉連娜憶述當時一名施襲者擋住想逃入後台的觀眾，一名男子便撲向搶走施襲者的突擊步槍和用槍托擊倒對方，令大家得以從緊急門逃走。

俄國將周日定為這宗慘劇的全國哀悼日。民眾到克羅庫斯城音樂廳外獻花，莫斯科等城市亦設悼念場地，許多廣告燈箱都有展示悼念影像。

（路透社/英國每日郵報/RT/俄新社）

（莫斯科恐襲）

上 / 下一篇新聞