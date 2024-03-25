ISIS發第一視角片段 槍手補刀殺無赦 勇漢為救妻打暈恐怖分子 助數十人逃生

ISIS前天在Telegram表示，上周五其4名武裝分子配備機槍、手槍、刀、燃燒彈對克羅庫斯城音樂廳的襲擊，屬於「ISIS與跟伊斯蘭教作戰的國家之間的狂暴戰爭」一部分。監察全球恐怖組織活動的研究機構SITE同日表示，ISIS通訊社Amaq在社交媒體上載了一段約90秒的片段，說是「昨天在克拉斯諾戈爾斯克市血腥攻擊基督徒的獨家場景」。

兇徒稱「異教徒會被打敗」 掃射割喉補槍

片段背景似是克羅庫斯城音樂廳的大堂，畫面中人面目模糊，背景聲音雜亂，遠處有烈焰火光。片首一名施襲者持刀衝入，另一手持黃黑二色機槍（跟俄方公開檢獲槍械同款）的男子跟着跑入，向大堂周圍掃射。一地屍體和血迹，有中槍者被補刀割喉，有倒地者被補槍。

身上配置鏡頭拍攝此片的施襲者在片中兩度說：「帶上機槍。殺了他們，不要可憐他們。」他又曾說：「如果這是天意，異教徒會被打敗。真主偉大。」片段最後可見4名槍手在煙霧瀰漫的建築物內徐步前行。

這4人似乎正是ISIS上周六較早時候公開，聲稱參與這次恐襲的蒙臉男子。ISIS在襲擊當天迅速認責，惟俄羅斯政府至昨天仍將矛頭指向烏克蘭，沒直接評論ISIS是否幕後黑手。

增至137死180傷 調查指武器藏音樂廳

俄羅斯官方昨更新數字，指恐襲死亡人數升至最少137人、約180人受傷，昨尚有107人留醫，當中多人危殆。俄羅斯負責偵查重大案件的調查委員會稱，救援人員仍在案發現場搜索屍體。聯邦安全局（FSB）稱，恐怖分子所用武器是事先存放在音樂廳的一個儲藏室。俄羅斯調查委員會周日稱，在現場檢獲500枚子彈、28個彈匣，兩支AK突擊步槍，另在4名疑犯被捕時所乘車輛，檢獲一把馬卡洛夫手槍、一支AK突擊步槍和一個彈匣。

案發時，許多樂迷正準備觀賞蘇聯時代搖滾樂隊Picnic的演唱會，卻被槍林彈雨嚇煞。施襲者甫出現便近距離開槍殺人，穿過金屬探測安檢深入音樂廳。場內一些人初聞異響誤當放煙花，後見音樂廳低座的人亂起來才意識到是槍聲。

一些倖存者讚場內工作人員非常專業，迅速打開緊急出口，引導人群離開避免恐慌，又抬出死傷者。惟音樂廳老闆阿加拉羅夫（Araz Agalarov）指場內消防系統、灑水系統狀况良好，可應付幾小時，「不過場內有6000人，不可能一時三刻就全離開。恐怖分子向幾乎每個出口的人開槍」。

觀眾羅季奧諾娃稱槍手們「默默走着，有條不紊地槍殺人」。觀眾維塔利見到施襲者扔汽油彈縱火。一名留院傷者說她透過詐死活命，攻擊者見到她和別人逃跑便迅速開槍，她及時倒地裝死，但身旁女孩遇害。當大火燒來，她也被燒傷，但躺在門邊尚能呼吸，可慢慢爬出門外。

男子米哈伊爾則一鼓作氣攻擊襲擊者。他先將妻子推向安全地方，然後赤手空拳撲向施襲者，一手抓住對方手中的武器，一手擊打他的頭。見施襲者想逃，他便掐住對方的頸，在另一男子增援下，將施襲者擊暈。他受訪時說：「太可怕了。我知道一旦我稍為猶豫，他就會殺死我們夫婦。我必須出擊。」61歲的葉連娜憶述當時一名施襲者擋住想逃入後台的觀眾，一名男子便撲向搶走施襲者的突擊步槍和用槍托擊倒對方，令大家得以從緊急門逃走。

俄國將周日定為這宗慘劇的全國哀悼日。民眾到克羅庫斯城音樂廳外獻花，莫斯科等城市亦設悼念場地，許多廣告燈箱都有展示悼念影像。

（路透社/英國每日郵報/RT/俄新社）

（莫斯科恐襲）